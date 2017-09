L’important no passa a l’escenari

L'Associació de Transplantats i Donants i l'escola Entreacte recorden amb teatre que donar òrgans salva vides i que la llei que ho reguli és urgentíssima.

Si no ho saps, com molt probablement és el cas del lector que no tingui algun familiar o conegut trasplantat i en conegui per tant els intríngulis administratius, et quedes de pedra: si un ciutadà d’aquest país, fins i tot un resident, mor a l’hospital de Meritxell, no pot deixar dit aquest gest d’extrema generositat pòstuma que és donar un òrgan: el fetge, el ronyó, el cor. Per poder-ho fer, un ha de tenir la previsió d’anar a morir a Espanya o a França, però es comprèn que això no sempre és fàcil ni depèn d’un mateix.

Doncs que donar un òrgan sigui per fi possible és un dels objectius que té entre cella i cella l’Associació de Trasplantats i Donants (Atida). No per capritx, no, sinó perquè són conscients que tots els trasplantats del país ho són gràcies a la generositat dels donants espanyols o francesos, i consideren que “és de justícia contribuir al sistema que els ha salvat probablement la vida ingressant a la xarxa internacional que regula i fa possibles els trasplantaments”. Andorra no en forma part –i aquí és fàcil tornar-se a quedar de pedra– i és precisament això, ingressar-hi –diu la presidenta de l’Atida, Núria Gras–, “el que demanem des de fa anys al Govern”: “No pretenem que hi hagi un grup de cirurgians permanent a l’hospital, sinó que en cas de mort cerebral d’un pacient s’activi un protocol que porti en helicòpter un equip especialitzat en l’extracció i s’endugui l’òrgan al centre on en aquell moment calgui un trasplantament.”

Doncs aquesta és una de les rei­vindicacions que l’Atida vol fer arribar al gran públic a través de Jo dono, tu dones, ell dona, muntatge creat i dirigit per Mercè Canals, l’ànima de l’escola de teatre Entreacte, i el grup Making Of, una col·lecció d’escenes que toquen de vegades amb ironia, d’altres amb dramatisme, el tema de la donació i els trasplantaments d’òrgans: “Per a nosaltres era un món desconegut, vam parlar amb donants i trasplantats, i vam tenir moments de tot: humor, emoció, drama... Volem que el públic ens acompanyi en aquest tobogan emocional.” L’obra s’estrena el 7 d’octubre al teatre Comunal de la capital i de moment en sessió única (21.30 hores), i la recaptació –l’entrada, 10 euros– es destinarà íntegrament a les finalitats fundacionals de l’Atida.

El cas és que a aquestes altures el Govern no ha cregut oportú compartir amb l’entitat l’esborrany de la llei de reforma sanitària que hauria d’aprovar-se abans de fi d’any: “No l’hem vist i no ens n’han explicat el contingut”, assegura Gras: “No sabem si seguirà el model espanyol, on la donació depèn en última instància de la família del difunt, o el francès, on tothom és donant de fet si no ha manifestat el contrari.” És en qualsevol cas una llei “urgentíssima” perquè “salva vides”, i entre els aspectes que l’Atida voldria veure regulats hi ha per exemple que la CASS cobreixi el cent per cent de la baixa dels donants –cosa que ara mateix no passa–, així com les revisions periòdiques a què s’han de sotmetre: “No estem parlant de tants diners si tenim en compte que dels cinc trasplantaments que es van practicar l’any passat, només dos van ser d’un donant viu.” Pel que fa als trasplantats, demana que la SAAS disposi d’un protocol homologat amb els hospitals catalans perquè el pacient es pugui fer les analítiques al país, amb l’estalvi que tot plegat comporta per a la CASS. Sentit comú.