Lola Barranco mostra les seves obres a l’espai ‘Bingo ART’

L’espai ‘Bingo ART’, ubicat al vestíbul de Bingo Star’s, engega la quarta exposició de la temporada amb les obres de l’artista del país, Lola Barranco. Aquesta zona es va inaugurar amb l’objectiu de ser un aparador per als artistes amateurs del país. Des d’aquest dimecres i fins al 5 de juny, l’artista exposarà les seves obres inspirades amb l’estil impressionista i naïf.

Lola Barranco ha explicat durant la inauguració de l’exposició que “pintar és una manera que tinc d’evadir-me dels problemes personals i fa que no pensi en res”. L’artista es va endinsar en aquest món quan el seu fill es va posar malalt. Per aquest motiu, en les seves obres plasma els colors i la llum perquè “això és el que m’agradaria viure, però la realitat que tinc és una altra”.

Durant la presentació, l’artista ha felicitat la iniciativa, ja que ha assegurat que “és una manera molt bona de donar-se a conèixer”. En total, hi ha una quinzena d’obres exposades i algunes d’elles estan a la venda.

L’exposició ‘Bingo ART’ va néixer amb la voluntat que el bingo no només sigui un espai de joc, sinó un espai on s’exposi art i vingui gent a gaudir de l’exposició. El director del bingo, Marc Martos, ha explicat que la intenció és donar continuïtat a aquest espai i promocionar-ho com un aparador per mostrar la cultura i l’art d’artistes del país.

L’espai ‘Bingo ART’ està obert al públic cada dia de les 5 de la tarda a les 3 de la matinada, i l’exposició de l’artista Lola Barranco es podrà veure fins al dilluns 5 de juny. Després, l’espai es cedirà a un altra artista del país.