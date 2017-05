L’ONCA Bàsic i la soprano Jonaina Salvador protagonitzen el concert d’estiu amb peces de Haendel

Amb motiu del Dia Internacional de la Música, la Biblioteca Comunal d’Encamp organitza Vibliosons, un tast de vins que anirà acompanyat de composicions inèdites compostes a partir de les sensacions que evoquen el tast d’una ampolla de vi.

Per aquesta segona edició, els vins escollits per al tast seran l’Escol i el Torb de Borda Sabaté de Sant Julià de Lòria. L’Escol és un vi monovarietal de Riesling, tant generós com enèrgic. Té una frescor, una mineralitat i una acidesa que sedueixen els sentits. Pel que fa al Torb, és un vi negre singular, amb identitat pròpia, una sorprenent potència aromàtica i una especial energia renovadora que és la viva imatge del terrer. Les varietats del Torb són Cornalin, Syrah i Merlot.

Complementaran la vetllada els músics andorrans Jordi Barceló, al piano, i la violoncel·lista Carolina Bartumeu, que han preparat peces inèdites per acompanyar el tast dels vins intentant crear un instant màgic.

L’activitat és gratuïta i està adreçada a majors de 18 anys. L’aforament està limitat a 25 assistents. Per poder realitzar l’activitat s’ha de fer reserva de plaça trucant a la Biblioteca Comunal d’Encamp al 732 704.