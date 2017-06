L'ONCA i Abel Tomàs plasmen una gran sintonia en el concert Jardins de Casa de la Vall

L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) ha ofert aquest dimarts el concert Jardins de Casa de la Vall, en què s'ha interpretat el ‘Concert per a violí núm. 5 en la major, K 219’, de W. A. Mozart; ‘Fratres’, una de les obres més cèlebres d’Arvo Pärt; i la ‘Simfonia número 29 en la major, K 201’, també de Mozart. L'orquestra ha comptat amb Abel Tomàs, del prestigiós Quartat Casals, com a 'concertino' director, una fórmula que l'orquestra vol implantar en altres concerts a partir d'ara, tal com ha comentat el director artístic de la Fundació ONCA, Gerard Claret. Tomàs ha destacat l'experiència de dirigir l'orquestra i haver pogut col·laborar més de deu anys després d'una altra actuació que van fer a Ordino.

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) ha ofert aquest dimarts a la nit el tradicional concert Jardins de Casa de la Vall, que ha comptat, per primera vegada, amb el violinista Abel Tomàs com a 'concertino' director. Sota la seva batuta, els músics han ofert un repertori que s’ha iniciat amb el ‘Concert per a violí núm. 5 en la major, K 219’, de W. A. Mozart, el més llarg de tots els que va escriure entre el 1773 i el 1779. Tot seguit s’ha interpretat ‘Fratres’, una de les obres més cèlebres d’Arvo Pärt, i s’ha clos amb la ‘Simfonia número 29 en la major, K 201’, de Mozart.

Tal com ha comentat el director artístic de la Fundació ONCA, Gerard Claret, sempre es vol que els músics estiguin “súper motivats” i després d’haver actuat en diferents formats “tocava convidar nous 'concertinos' directors”, i a partir d’ara es veuran altres col·laboracions en aquest sentit. Tomàs, de la seva banda, ha destacat que per a ell ha estat “fantàstic” poder dirigir l’ONCA i que s’ha sentit “com peix a l’aigua”.

Pel que fa al programa, el violinista del Quartet Casals ha posat en relleu l’inici amb una peça molt coneguda, per després passar a una altra “molt meditativa, de molt contrast”, i per acabar amb una obra de Mozart que ell mateix havia tocat de petit i que, ha manifestat, ha estat “un plaer” tocar amb l’ONCA.

Tomàs i l’ONCA ja havien tocat junts “fa més de deu anys a Ordino” i ara han repetit en aquesta ocasió en què Tomàs ha dirigit, també, l’orquestra. El concert s'ha fet al vestíbul del Consell General arran dels treballs que s'estan fent als jardins i també pel mal temps.