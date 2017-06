L'ONCA i Salvador ofereixen un recorregut pel Haendel "expressiu" i "virtuós"

L'ONCA Bàsic, juntament amb la soprano Jonaina Salvador, han protagonitzat aquest dimecres al vespre el Concert d'estiu, en què s'ha repassat l'obra de Haendel. Així, s'han ofert des de les peces "més expressives" fins a les més "virtuoses" del compositor. El concert s'ha ofert en un format "íntim", motiu pel qual el públic s'ha trobat a la platea del Prat del Roure, ja que d'aquesta manera s'ha volgut potenciar "l'emotivitat" del recital, segons el violinista Josep Martínez Reinoso. L’actuació ha estat organitzada per la Fundació ONCA (integrada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà) amb motiu dels actes de celebració del Dia de la parròquia i ha comptat amb la col·laboració del comú.

L’ONCA, en format bàsic, juntament amb la soprano Jonaina Salvador han ofert aquest dimecres al vespre el Concert d’estiu, que ha estat dedicat a Haendel. Sota el títol ‘Gala lírica Haendel’ s’ha ofert un repertori barroc amb una formació típicament barroca (dos violins, un violoncel i un clavicèmbal) amb la veu de Salvador. S'ha fet un recorregut per les principals obres del compositor “amb la màxima varietat possible” i amb peces “molt expressives” i també de “virtuosisme”, tal com ha destacat Josep Martínez Reinoso, violinista de l’ONCA.

A més, el concert s’ha celebrat en un format “íntim” que ha suposat que l’escenari s’hagi traslladat a la platea del Prat del Roure. “Els músics surten de l’escenari i es posen a l’alçada del públic”, ha destacat Martínez, posant en relleu que d’aquesta manera es potencia “l’emotivitat” del recital.

La ‘Gala lírica Haendel’ és una producció ideada per Martínez per repassar el repertori del compositor, que bàsicament va fer òperes i oratoris i que en el concert s’ha pogut escoltar a través de peces més conegudes com l’‘Ombra mai fù’, que canta “la tranquil·litat” a l’ombra d’un plataner ("ideal", ha dit Martínez, per a un concert d’estiu) o ‘Lascia ch’io pianga’, i d’altres de més virtuoses com ‘Tornami a vagheggiar’. Martínez ha remarcat la voluntat de l'ONCA d'apropar la música clàssica al públic i fer que el patrimoni dels grans compositors no caigui en l'oblit.

L’actuació ha estat organitzada per la Fundació ONCA (integrada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà) amb motiu dels actes de celebració del Dia de la parròquia i ha comptat amb la col·laboració del comú. Precisament aquesta setmana se celebren els actes de l’aniversari de la parròquia. Així, la pròxima cita és dissabte a les 23 hores amb el ball de nit organitzat per l’associació Balland al Prat del Roure.

El gruix d’activitats seran el diumenge 18 de juny i començaran a les 10 hores amb el circuit d'educació viària per a infants, al complex del Prat del Roure. A les 11 hores, a la plaça Coprínceps, hi haurà ballada de sardanes, organitzada per l’Agrupació Sardanista d’Andorra. A les 13 hores, al Parc de la Mola, l'Esbart Santa Anna oferirà una mostra de balls tradicionals. I a les 13.30 hores començarà la tradicional arrossada popular al mateix parc. Els tiquets a un preu de 5 euros –i que inclouen el plat commemoratiu, l'arròs de muntanya, el pa, l'aigua, el vi i el gelat– es poden adquirir al Servei de Tràmits del comú, a la llar de jubilats, a l’oficina de Turisme de la plaça Coprínceps i el mateix dia. A la tarda hi haurà espectacle infantil i per finalitzar els actes, la coral d'Escaldes-Engordany oferirà un concert a l'església de Sant Pere Màrtir a les 20 hores.