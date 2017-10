L’operació Peacock continua: ara, les botes

Gerard Remolins, l’ànima de Regirarocs, continua amb l’operació Peacock. De fet, ja s’ha descartat que l’home exhumat al setembre al cementiri de Soldeu sigui l’aviador nord-americà, així que la investigació s’ha centrat ara a mirar de posar nom i cognom a unes restes fins ara anònimes. Hi pot ajudar el vestuari que va ser recuperat, com ara les botes que duia el nostre home: de cuir, cadascuna amb dotze forats amb anell de ferro per fer-hi passar els cordons, amb puntera i taló metàl·lics, i claus a la sola. De moment, Remolins es decanta per un calçat de muntanya de tipus civil anterior al 1950, quan comencen a generalitzar-se les anelles de subjecció en comptes dels forats. D’altra banda, l’examen del taüt, amb quatre nanses molt ben treballades –amb angelet i tot–, posa les coses una mica més difícils perquè no sembla, diu, l’enterrament que es pot esperar en el cas d’un cadàver anònim rescatat a la muntanya. Continuarà.