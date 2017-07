L’oposició qüestiona la substitució de Codina a la biblioteca comunal

No té gens clar, l’oposició, el procediment amb què el Comú d’Encamp ha substituït el fins ara cap de la biblioteca, Alfons Codina, que dilluns es va incorporar al ministeri de Cultura amb el càrrec de coordinador del departament de Patrimoni. Segons la versió oficial, l’excedència de Codina la cobrirà temporalment la directora de Cultura, Helena Laza, amb el suport d’una de les tècniques que actualment presta servei a la biblioteca, que assumirà funcions administratives, i d’una altra funcionària, que es traslladarà temporalment a la biblioteca per encarregar-se específicament de la dinamització de l’equipament.

Fins aquí, dèiem, la versió oficial. L’oposició, que portarà l’afer al consell de comú d’avui, qüestiona que s’hagi prescindit del procediment habitual, que segons ells hauria d’haver sigut un edicte intern que donés a tots els funcionaris interessats l’oportunitat de postular-se per al càrrec. En lloc de buscar-li un substitut a Codina, diu l’oposició, s’ha traslladat a la biblioteca, en comissió de serveis i a petició seva, la fins ara responsable de Recaptació, Susanna Ginesta, perquè assumeixi una de les funcions de Codina, les activitats paral·leles que es programen a la biblioteca; les feines administratives, en canvi, les assumirà Eva da Cruz, que ja hi exercia fins ara com a auxiliar administrativa. El fet de no haver convocat una promoció interna per substituir Codina, sosté l’oposició, ha acabat provocant un moviment en cadena i, a banda que la feina que fins ara feia una persona se la repartiran dues amb la consegüent despesa –sostenen–, caldrà contractar un comptable per substituir Ginesta.

L’oposició també es demana si el perfil d’aquesta última –autora, per cert, del llibre Com vaig aprendre que mai és tard per emprendre– s’ajusta als requisits del nou càrrec, que fins ara acostumaven a ser un títol en la branca d’humanitats. Per al Comú, l’explicació és més senzilla: com que no hi havia cap funcionari amb formació específica en biblioteconomia, no calia convocar edicte intern. I no haver-ho fet, replica l’oposició, ha deixat els treballadors que s’hi podrien haver postulat –i n’hi ha, asseguren– amb un pam de nas. Tots, menys Ginesta, és clar. De fet, l’oposició també posa en dubte que sigui Laza qui assumeixi la coordinació del servei i sospita que la responsable de la biblioteca serà en realitat Ginesta.