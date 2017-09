L’Orquestra de Cambra de Tolosa, a les Jornades de Patrimoni

Insòlita i estupenda iniciativa, la que s’ha tret de la màniga l’ambaixada francesa amb l’excusa de les Jornades Europees del Patrimoni. Un invent, per cert, francès. L’Orquestra de Cambra de Tolosa protagonitzarà dissabte i diumenge un tour musical per quatre dels edificis que formenpart del nostre patrimoni arquitectònic. Però un tour de veritat, mirin: dos autobusos que posa la mateixa ambaixada sortiran el 16 de setembre del Prat Gran d’Escaldes. La primera parada serà Sant Martí de la Cortinada, on la formació –que viatjarà empotrada als mateixos autobusos– oferirà un primer concert amb obres de Gabrielli, Basch, Montverdi i Haydn. Al migdia, dinar "campestre" –taules, caidres i begudes a càrrec de l’organització; la teca s’ha de portar de casa– i a la tarda, sessió doble: a l’escola francesa de la Massana –que sí, també forma part del patrimoni inventariat– amb Le Carnival des animaux, de Saint-Saëns, i a Sant Climent de Pal, amb Quatre obres per a violí sol de Gilles Colliard, el concertino director de l’orquestra. L'endemà, atenció, concert de l’alba a Sant Miquel d’Engolasters, amb Haydn i Mondonville. La sortida, de nou al Prat Gran. I no s’espantin pel títol, que no n’hi ha per tant: l’alba, en aquest cas, serà a les 9,30 hores. L’entrada i l’autobús son gratuïts, però cal inscripció prèvia a www.ad.ambafrance.org.