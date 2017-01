Madrid acull la presentació del Museu Thyssen Andorra, el primer fora d'Espanya

Andorra Turisme ha presentat aquest dijous el Museu Carmen Thyssen Andorra a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) de Madrid. El director artístic del nou espai, Guillermo Cervera, ha anunciat que la inauguració tindrà lloc el proper 16 de març i ha destacat que es tracta del primer Museu Carmen Thyssen fora de les fronteres espanyoles. L'espai, situat a l'antic hotel Valira, obrirà les seves portes amb 'Escenaris', una exposició de 26 quadres que farà un recorregut pels principals moviments pictòrics dels últims segles. Amb aquesta mostra, que tindrà una durada d'onze mesos, el museu s'ha marcat l'objectiu d'atraure entre 50.000 i 60.000 visitants aquest primer any.

El director artístic i de conservació del Museu Thyssen Andorra, Guillermo Cervera, nebot de la baronessa, ha explicat aquest dijous a Madrid els detalls d'aquest nou espai, que s'inaugurarà finalment el proper 16 de març a la planta baixa de l'antic hotel Valira, convertint-se així en la tercera seu del Museu Thyssen, després de les de Madrid i Màlaga.

Cervera ha confirmat que l'entrada tindrà un cost de 9 euros, i que la utilització de les audioguies serà gratuïta ja que pensen que es tracta d'un suport interessant per a un espai més reduït. El Museu Thyssen Andorra només acollirà exposicions temporals de llarg termini, és a dir, amb una durada d'11 o 12 mesos, a causa del perfil turístic andorrà: "A Andorra hi ha molt moviment de turistes i així donem la possibilitat que vingui més gent. Per això no hi haurà part fixa", ha assenyalat el director artístic. D'aquesta manera, s'espera poder generar una major rendibilitat del nou espai.

La primera exposició temporal porta per títol 'Escenaris' i comptarà amb 26 quadres d'artistes com Ramon Casas, Anglada Camarasa, Gauguin o Richard Estes, i que tindrà com a objectiu "explicar" els segles XIX i XX en pintura, dos segles que són una part important de la col·lecció Carmen Thyssen.

Encara que en l'etapa de "consolidació" el museu només exposarà quadres procedents de la col·lecció Carmen Thyssen, Cervera no ha descartat que en el futur es puguin fer "col·leccions mixtes" amb obres procedents d'altres museus del món.

Guillermo Cervera ha recordat que la idea de fer un espai museístic a Andorra ve de fa molt de temps, i que crear-lo té una part "romàntica" per a Carmen Thyssen, ja que es tracta del lloc on vivia el seu únic germà i on van passar molts moments. Carmen i el seu fill Borja seran vicepresidents vitalicis de l'espai, que també pretén generar activitats relacionades amb l'art com l'àrea 'Educathyssen', on s'organitzaran activitats escolars. A més, Cervera ha destacat el paper que jugarà la tecnologia amb l'objectiu que el visitant interactuï amb les obres d'art.

Cervera ha indicat que la rehabilitació de la planta baixa de l'antic hotel Valira ha suposat una inversió total de 960.000 euros, a càrrec del Govern, mentre que el lloguer, de 9.000 euros al mes, l'assumeix el Comú d'Escaldes-Engordany. La resta de l'edifici es destinarà a habitatges particulars, de manera que en els treballs de rehabilitació també s'han portat a terme tasques d'aïllament.