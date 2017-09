Manel Figuera: “Viure aquí és com encasellar-te en una mena de reserva literària”

Una quinzena d’editorials, una vintena de novetats i un centenar llarg d’autors. Aquests són els poders de la Fira del llibre del Pirineu, que va tenir lloc el cap de setmana a Organyà amb tot el protagonisme per a un territori que concentra l’1% de la població catalanoparlant i produeix el 15% de l’oferta editorial. Si no vivim una edat d’or, s’hi acosta molt. Tot pirinenc és un escriptor en potència? O és que es publica massa?

La literatura de muntanya passa per un moment dolcíssim, o només ho sembla?

El moment és bo, indiscutiblement: hi ha ficció, llibre infantil i de viatges, monografies històriques... El que més ens preocupa, ara mateix, és que aquesta riquesa arribi i es traslladi al lector.

Podem parlar d’una edat d’or?

Si ho mesurem per la quantitat, sí, està claríssim.

I d’on surt, tanta abundància? Potser es publica massa?

No ho crec. El que passa és que s’ha fet una bona feina de divulgació. I sobretot, molts llibreters han apostat pel producte local. Però sense els lectors no faríem res: són més selectes i es deixen endur menys pel ganxo mediàtic d’aquest o de l’altre.

Segur?

Crec que sí, que el factor mediàtic cada vegada és menys decisiu.

Doncs tinc la sensació que qualsevol autor local acabarà trobant algú que l’editi. Que els segells locals ho publiquen quasi tot, vaja.

Em consta que hi ha uns criteris i que no tot el que arriba a l’editor acaba veient la llum. Ara bé, dintre de l’àmbit local hi ha autors amb una xarxa prou considerable perquè l’editor tingui la certesa que dels seus títols en vendrà, segur, 300 o 400 exemplars. I amb això ja amortitzes una edició. Un autor menys ben relacionat potser no aconseguiria col·locar un títol similar.

Tot pirinenc oculta un autor en potència, al seu interior?

Hi fa molt el fet que som pocs, que estem separats per valls relativament aïllades i que a cada vall hi ha molt a explicar. A la ciutat potser un té més coses a fer, i més fàcilment accessibles, que no posar-se a escriure.

L’autor local ho té més fàcil per publicar en una editorial local, però més difícil per fer-ho en una de Barcelona?

Cada vegada és més fàcil accedir als autors locals. Crec que això és un fet. Dit això, tampoc no acabo de tenir clar què hi hem d’entendre per local: què hi ha de més local que la Rodoreda de La plaça del diamant? La qüestió decisiva, en la meva opinió, és quin és l’objectiu de l’escriptor: ser conegut? Ingressar als cercles literaris de la capital? O simplement ser publicat i llegit?

Home: no és el mateix publicar a Salòria que a Columna, i ho dic estrictament per la repercussió.

Òbviament. El que és indiscutible és que si el que escrius té qualitat, té moltes opcions d’arribar a veure la llum. I sempre poso l’exemple d’El mecanoscrit del segon origen.

Digui, digui.

Pedrolo el va publicar originalment el 1974, i va passar des­apercebut. No va ser fins que es va reeditar, el 1982, que es va convertir en el fenomen que coneixem. I la qualitat era exactament la mateixa. Personalment, és clar que preferiria que d’un llibre meu se’n fes una tirada important, posem que de 5.000 exemplars. Però el que em motiva a seguir escrivint és publicar.

El problema de l’autor local és la visibilitat?

És veritat que autors com Maria Barbal han hagut de sortir del Pirineu per arribar a un gran públic. Sembla que viure aquí sigui com encasellar-te en una mena de reserva literària.

I la distribució fora de l’àmbit geogràfic que els és natural, el dels editors?

La realitat és que les editorials locals sovint no tenen ni distribuïdor: l’editor és un home orquestra que s’ho ha de fer tot ell tot sol. I arriba on arriba. De nou considero que l’esglaó decisiu és el del llibreter: si té una especial sensibilitat pels autors locals... o la prioritat és vendre l’últim best-seller.

La (diguem-ne) indústria editorial pirinenca és essencialment minifundista: molts segells publiquen cinc, deu títols l’any. És sostenible?

Per Columna, vendre 2.000 exemplars d’un títol és un fracàs. Així que aposten per autors capaços de vendre aquesta xifra. Per a una editorial d’aquí, 2.000 exemplars venuts és un èxit amb pocs precedents. Seria preocupant, aquest fenomen que em comentes, si l’objectiu fos global, vendre com més millor. Però el cert és que les editorials locals confien en el producte local, i malament del tot no els pot anar perquè bé que sobreviuen i proliferen.

Falta una bomba de l’estil de la trilogia del Baztan que descobreixi al gran públic l’existència del nostre Pirineu?

De la mateixa manera que fa 30 anys quan anaves a comprar cava amb prou feines demanaves Codorniu i ara vols una ampolla concreta, de cert any i d’un celler determinat, amb la literatura pirinenca passa el mateix: el lector cada vegada coneix més l’oferta i vol un autor, una temàtica o un gènere molt concret.

Existeix un gènere genuïnament pirinenc? La novel·la històrica de l’estil del 'Pont dels jueus'? La negra estil 'Tor'?

Més que el gènere, el que la distingeix és la perspectiva.

De veritat creu que existeix una perspectiva pròpia?

Ho crec, tot i que és molt subtil. Distingiria més aviat entre la literatura sobre el Pirineu i la que és genuïnament pirinenca, independentment d’on transcorri. No és el mateix.

I en què consisteix, exactament, aquest to genuí?

Un exemple: Verd madur, de Josep Virós, és literatura pirinenca, tot i que en bona part s’ambienta a Barcelona, a compte de l’emigració pallaresa dels anys 50; en canvi, Tros, de Rafael Vallbona, no és literatura pirinenca, com tampoc ho era La comuna de Puigcerdà.

Per què no?

Perquè escriu des d’una perspectiva estrictament barcelonina. Molt documentada, però barcelonina. No pirinenca.

Per acabar: la sorpresa pirinenca de la temporada?

L’últim que em va impressionar de debò va ser Ruido de zuecos, de Severino Pallaruelo, però d’això fa tres o quatre anys. I abans que ell, l’Obaga de Villaró. Mira si he d’anar enrere. Però segurament és que no he llegit tot el que s’escriu.