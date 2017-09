Manuel Carrasco, a cent entrades de fer el ple, demà al poliesportiu de la capital

Les entrades per al concert de demà es van posar a la venda avui fa exactament un mes. Ahir al migdia tan sols en quedaven un centenar per a un aforament que en aquesta ocasió s’ha quedat en 1.880 localitats, lleugerament per sota de les 2.100 que es van habilitar en aquest mateix espai per al concert de Serrat de fa set anys. En qualsevol cas, el ple de Manuel Carrasco es donava ahir per fet, i s’afegirà a la gran entrada que, en opinió del Comú, va registrar al juliol David Bisbal, que va fregar els 5.000 espectadors a la vela del Parc Central. En aquella ocasió les vendes a taquilla van superar el miler d’entrades, una cinquena part de l’aforament, mentre que ara només quedaran les escorrialles. I amb sort. Així que Carrasco, 1, Bisbal, 0. Tot i que és veritat que no és el mateix omplir un pavelló amb 1.900 entrades que una vela amb 5.000.

El cas és que el cantant d’Isla Cristina (Huelva), que va saltar a la fama després del segon lloc aconseguit a la segona edició d’Operación Triunfo (2001) i que va viure el seu particular descens als inferns discogràfics fins que el 2015 va ressuscitar gràcies al programa La Voz, aterra demà a la capital en el tram final de la maratoniana gira del disc Bailar el viento, el sisè del seu compte i que ja no és estricta novetat, és cert –es va publicar ja fa dos anyets– però amb el que ha anat batent rècords: disc mes venut de l’any (95.000 còpies), gira més vista (275.000 espectadors, i això era al juliol), premi Ondas al millor espectacles musical i anar fent. Pel que fa al repertori, al bolo de fa una setmana a Isla Cristina va alternar els temes nous amb els hits de tota la vida: des de Tambores de guerra i Aprieta fins a Y ahora, Sabràs i Mujer de las mil batallas. Dues hores i mitja de concert, i encara va tenir esma d’agafar la guitarra per interpretar ell mateix Yo te vi pasar i Tengo un amor. Val que cantava a casa, però si és veritat que casa meva és casa vostra, de Manuel Carrasco, també.