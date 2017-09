Manuel Carrasco suspèn el concert de dimecres per culpa d'una faringitis

Al final, ni Tambores de guerra, ni Aprieta, ni Sabrás, ni Mujer de las mil batallas. Ni tan sols la versió més o menys acústica de Yo te vi pasar ni de Tengo un amor. El cantant Manuel Carrasco ha suspes aquesta mateixa tarda el concert de la gira Bailar el viento previst per demà al Poliesportiu d'Andorra a causa, diu el comunicat oficial emès ahir pel Comú de la capital, d'una faringitis. Atenció, però, que ens trobem davant d'una suspensió i no d'una cancel·lació definitiva, així que queda un fil d'esperança: "En tractar-se d'una causa major, la previsió és traslladar el concert al 13 de setembre, al mateix emplaçament i a la mateixa hora, un extrem que acabarà de concretar-se demà mateix", continua el comunicat. La nova data, si es confirma, haurà estat possible gràcies a la "bona predisposició" tant dels ministeri d'Esports com del Bàsquet Club Andorra. Als espectadors que ja hagin retirat l'entrada i no puguin assistir al concert del 13 de setembre se'ls abonarà l'import.