Més de 50 persones escolten el Quartet Valira a la biblioteca d'Encamp

En un ambient atípic però molt acollidor, el Quartet Valira ha realitzat l'actuació de final de curs envoltat de llibres per a nens petits. La sala infantil de la biblioteca comunal d'Encamp ha acollit, aquest dimecres a la tarda, l'actuació del quartet amateur, format per quatre joves estudiants del conservatori de la Llacuna: Daniel Guitart i Clara Pladevall, al violí primer i segon, Cerni Pol a la viola i Jordi Albelda al violoncel. Un grup que ja fa quatre anys que toca conjuntament i que han delectat els més de 50 assistents amb la interpretació del quartet opus 74 número 3 de FJ Haydn. “Fer l'actuació i que vingui gent a escoltar és una excusa per desempallegar-nos de l'obra que portem tot el curs preparant per buscar nous reptes de cara al curs vinent”, ha ressaltat abans de començar l'actuació Clara Pladevall.