Metayer: “Aquesta medalla és per a tots els nens que han passat pel cor”

La directora dels Petits Cantors va rebre ahir la insígnia d’oficial de l’Ordre du Mérite francès.

L’any passat va celebrar les bodes de plata: 25 anys al capdavant dels Petits Cantors. Amb l’estrena de la Cantata de l’aigua al Claror, segur que ho recorden. Una fita no direm que excepcional, però tampoc habitual en el nostre panorama artístic. Sobretot si tenim en compte la gravíssima crisi del 2010, que va estar a punt, però molt a punt d’acabar amb aquesta història d’èxit. Allò, en fi, és avui aigua passada i si en tornem a parlar aquí és perquè, com diu Catherine Metayer, “el que toca ara és degustar els bons moments”.

I sens dubte és un bon, dolcíssim moment el que va viure ahir a la tarda al santuari de Meritxell: Gilles Serra, ell mateix oficial de l’Ordre National du Mérite, va imposar-li la insígnia d’oficial “en reconeixement de la feina realitzada al nostre país al capdavant de la formació”. Instituïda el 1963 per Charles de Gaulle per reconèixer els “serveis distingits a la nació francesa”, l’orde del mèrit està dividit en tres graus –cavaller, oficial i comandant–, i el d’oficial, perquè se’n facin una idea, només el poden lluir 720 persones. Metayer va obtenir el de cavaller el 1997, així que li ha costat vint anys, vint, pujar un esglaó, i el cas és que ahir es mostrava lògicament emocionada i amb paraules de gratitud per a tots els que han fet possible aquesta aventura: “En realitat, aquest reconeixement és per a tots els nens que han passat pel cor al llarg d’aquest quart de segle, i també per a tothom que ha cregut en el projecte.”

La cerimònia, ja s’ha dit, va tenir lloc al claustre de Meritxell, i naturalment en presència del cor i d’una representació dels antics cantors, que li van dedicar l’Hallelujah de Leonard Cohen. En total, un centenar i mig de persones. Metayer mira com sempre endavant, però tampoc no ocultava que reconeixements com el d’ahir compensen ni que sigui retroactivament, diu, els mals moments passats. El que toca ara és preparar la temporada amb les noves incorporacions. Tres intensos mesos per al debut del curs, que com és habitual serà al concert de Nadal, el 15 de desembre, al Centre de Congressos i en benefici de l’escola Meritxell.

Una nova temporada, la que farà 26 des del debut de la formació, a la missa del Gall del 1991, aleshores a Santa Eulàlia d’Encamp. Van ser 28 nens, formats a correcuita des que Josep Dallerès, el cònsol del moment, la va reclutar l’abril d’aquell mateix any. Des d’aleshores hi han desfilat mig miler de cantors –i des de fa uns anys, també cantores: “Hi ha hagut sempre lloc per a tothom, no hem dit mai que no a un nen”, deia amb legítim orgull l’any passat–, set discos i dos graus de l’Ordre du Mérite.