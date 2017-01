Nadales a cop de gralla i tambor a l'església de Sant Esteve

Una quarantena de persones ha desafiat el temporal de neu caigut aquest cap de setmana al Principat i ha assistit, aquest diumenge a les 13 hores a la parròquia de Sant Esteve de la capital, al concert de 'Tocats de Canya'. Els grallers i percussionistes del grup del Vendrell han fet sonar els seus instruments, tan atípics en una església, per interpretar nadales catalanes com 'L'àngel i els pastorets', 'El rabadà' o 'Les dotze van tocant'; nadales de la resta del món com 'Oh arbre Sant', 'Jingle Bells' o 'Santa nit' i altres temes com 'moliendo café' o 'soy minero'.