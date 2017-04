Ordino estrena ‘Geografies’ amb quinze dies consagrats a la cultura japonesa

Fa un parell d’anys el vam descobrir a la sala La Buna amb Carretera oberta, una exposició que resumia en mig centenar de fotografies la dèria viatgera de l’ordinenc Albert Padrol, fundador i ànima durant els anys heroics de la llibreria Altaïr de Barcelona. Doncs ara hi torna amb el cicle Geografies, subtitulat Ments obertes i que amb la complicitat de l’Institut d’Estudis Andorrans i del Comú d’Ordino pretén explorar el que hi ha allà a fora. Tindrà una periodicitat anual, consagrarà cada edició a un país i no proposa tant una descoberta estrictament geogràfica, física, com “mental”, diu. Què hi hem d’entendre, per “mental”? Ho comprovarem amb el programa que ha confeccionat per al Japó, la primera víctima de Geografies, amb pel·lícules, tallers i conferències a càrrec d’especialistes en matèries tan diverses –però tan idiosincràtiques– com el cine, la gastronomia, la cal·ligrafia i els samurais. El viatge arrencarà el 9 de maig amb Nippon, resum del safari de 365 dies que els fotògrafs Toru Morimoto i Tina Bagué –ell, japonès; ella, catalana– van fer el 2010. La intèrpret Verónica Calafell (Una occidental entre japonesos, 10 de maig), Shigeko Suzuki (Una japonesa entre nosaltres, 11 de maig), Alexis Racionero (El Japó cinematogràfic, 12 de maig), Roger Ortuño (Washoku, la seducció de la cuina japonesa a través del sake, 13 de maig) i Jonathan López-Vera (Una història de samurais, 16 de maig) completen el cartell de conferències. Les tres pel·lícules es projectaran a l’Andorra Congrés Centre: Yojimbo (17 de maig), El imperio de los sentidos (18 de maig) i Una pastelera en Tokio (19 de maig); i els tallers es dedicaran a la cal·ligrafia (Mihoko Ono, 14 de maig), l’estampació (Itajime Shibori, 20 de maig) i, és clar, el sushi, amb un raconet per a l’osuimono (Keiko Fujita, 21 de maig).