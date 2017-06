Ordino planta una rèplica de l’estripagecs de Sorteny a sis pics de la parròquia

Si aquests últims dies han tingut la sort de pujar al Casamanya s’hi hauran trobat la sorpresa d’aquí al costat: no és una serp encantada sinó la rèplica d’un dels cinc braços de l’Estripagecs monumental que Pere Moles va plantar la tardor del 2015 a Sorteny. Un braç de ferro i a escala, perquè en lloc dels vuit metres de l’original s’enfila només fins al 1,40 metres. Es tracta d’una iniciativa del Comú d’Ordino –recordem que la corporació ja va sufragar la peça de Moles amb els 15.000 euros de la 13a paga aquella a què els consellers van renunciar generosament fa dos anys– que pretén d’una banda explotar l’estripagec com a símbol del patrimoni etnològic local, i de l’altra, oferir un alicient més als excursionistes perquè el cas és que el del Casamanya (2.740 metres) és el primer, però no estarà sol: durant tota aquesta setmana s’aniran instal·lant els altres cinc previstos, als pics de l’Estanyó (2.915), la Font Blanca (2.903), la Sarrera (2.913), Tristaina (2.886) i Cataperdis (2.806). Com es veu, no es tracta de muntanyetes de res, sinó de sis dels sostres del nostre racó de món, amb tres dels vuit pics que a tot el país superen els 2.900 metres. No està malament. El comú s’erigirà, a més, en una mena d’Elizabeth Hawley dels Pirineus obsequiarà amb un trofeu –una maneguets commemoratius– als alpinistes que provin amb una selfie feta al costat de l’estripagec que han pujat com a mínim a cinc dels sis pics. Tot pel maneguet.