Posi'm dos museus

L’oposició en bloc titlla d’“improvisades” les propostes culturals de Toni Martí al debat d’orientació política.

El cert és que les quatre pàgines –quatre entre setanta, per concretar– que la diguem-ne política cultural de l’executiu demòcrata va merèixer en el discurs del cap de Govern al recent debat d’orientació política van passar pràcticament desapercebudes. I no s’acaba d’entendre, perquè Toni Martí es va treure de la màniga un parell d’asos amb què hauria d’haver deixat de pedra la concurrència. Tots dos, igualment vagues i inconcrets, sense xifres ni dates, però aquesta és una altra història. El primer, la clausura d’Andorra Romànica, el centre d’interpretació del romànic de Pal, que es traslladarà al nou edifici que ha d’acollir els frescos de Santa Coloma, a la rotonda d’Enclar, que en la visió de Martí serà “la porta d’entrada al romànic andorrà” i un dels dos" centres neuràlgics" de la política museística. L'altre serà la Casa de la Vall.

Andorra Romànica l’ha condemnat, segons el cap de Govern, el fet que sigui “un espai obert només de maig a octubre i que no ocupa, diu, “una situació central al país”. També li va posar la creu al Museu de l’Automòbil, cosa lògica si es tenen en compte tant la invisibilitat de l’equipament com la insuficiència manifesta d’espai: només s’hi poden exposar, di, 79 del miler de vehicles històrics catalogats al país. La notícia sensacional –o l’as a la màniga– va ser l’anunci d’un edifici de nova planta “en un terreny cèntric al costat del Comú d’Encamp que ha quedat alliberat per la reordenació urbanística”. Un terreny que amb tota probabilitat serà el que hi ha a continuació de l’aparcament de l’Areny, segons fonts coneixedores del cas.

Totes dues notícies, en fi, van agafar tothom per sorpresa. Començant pel comú de la Massana. El cònsol David Baró es va assabentar que la parròquia perdria un equipament clau mentre Martí llegia el discurs. Així que va poder, va trucar la ministra Olga Gelabert –massanenca, per cert– per conèixer-ne els detalls. Només en va treure ser convocat a una futura reunió on li presentarà el “projecte” que tenen embastat per a l’edifici que avui acull el centre d’interpretació, i el compromís que “la Massana no perdrà un equipament museístic i que Pal continuarà tenint un equipament cultural”. Sembla que en va tenir prou, perquè pel que fa al trasllat d’Andorra Romànica a Santa Coloma, el Comú considera “coherent agrupar tota la riquesa patrimonial del país enun únic espai per aconseguir la màxima difusió del nostre patrimoni cultural”.

No va ser el cònsol massanenc l’únic amb la mosca rere l’orella –si no, no hagués trucat immediatament la ministra. Els partits de l’oposició també hi han dit la seva. I la conclusió sobre la carta als Reis demòcrata en matèria cultural no pot ser més demolidora. Potser perquè els precedents no conviden a l’optimisme: només cal recordar que va ser precisament en un debat d’orientació política, el del 2012, on Martí va començar a parlar del museu de Radio Andorra, que havia de convertir-se en el projecte emblemàtic de l’exectutiu demòcrata i que avui –cinc anys i uns quants milers d’euros després– dorm en algun calaix del ministeri. L’esperança ara, pel que fa a Radio Andorra, és que els “estudis tècnics” a què va apelar Martí avalin l’opció de traslladar-hi la seu de RTVA... tot i l’escepticisme de l’actual direcció, que el juny del 2016 sostenia que quedar-se a la Baixada del Molí era “tècnicament el més coherent”, i a principis d’any insistia que serà una decisió política que dependrà sobretot dels números: “Amb diners, avui dia tot és possible”, deia aleshores Xavi Mujal.

L'art de fer volar coloms

El conseller liberal Ferran Costa, en fi, qualificava ahir tant el nou museu de l’automòbil com el trasllat a Santa Coloma d’Andorra Romànica com una mostra més de la política cultural “erràtica” de l’executiu: “Al principi del mandat la ministra va presentar públicament les línies estratègiques del departament. Unes línies que resulta que canvien cada cert temps. Això no respon als principis d’optimització i racionalització que harien de regir en la nostra opinió l’acció política, sinó a la pura improvisació”. No és la primera vegada –diu Costa, referint-se a Andorra Romànica– que es desvesteix un sant per vestir-ne un altre. Ja va passar amb la sala d’exposicions del Govern i el Centre d’interpretació de l’Aigua: “És preocupant que amb diners públics es facin inversions segons d’on bufa el vent” conclou. En un sentit molt similar es manifesta la secretària d’organització del PS, Susanna Vela: “No entenem com poden tirar endavant dos projectes com aquests quan no sembla que estigui aprovat ni tant sols el pla estratègic de museus: la improvisació a cop de talonari és des de fa temps el segell del ministeri”.

I no es va quedar enrere –diríem que al contrari– el president de SDP. Per a Jaume Bartumeu, “resulta còmic que el cap de Govern de la benzinera de la Margineda i dels entorns de protecció inacabats, per no parlar de les destrals falses que ens col·loquen per Internet ni de les rases de Santa Coloma, ens vingui a parlar de Cultura després de sis anys, sis, de dedicar-se a la desprotecció del patrimoni”. Bartumeu no entra a a valorar els casos concrets d’Andorra Romànica ni del museu de l’automòbil perquè “en desconec els expedients”, però “em semblen un simple anunci propagandístic per tapar les vergonyes i en qualsevol cas us convido a parlar-ne de nou d’aquí a un any. Molt probablement, serem allà mateix”.

També hi haurà de dir alguna cosa el Consell Assessor, que de moment només ha vist el projecte de Santa Coloma. El nou museu de l’automòbil, en canvi, només existeix sobre el paper: exactament, a la pàgina 38 del discurs de Toni Martí.