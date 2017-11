Pressupostos: 4 de cada 10 euros, a personal

Cultura destinarà 3,5 dels 8,3 milions d’euros que gestionarà el curs que ve al capítol 1.

La presentació dels pressupostos acostuma a deparar dades ben sucoses. Pel que fa al ministeri de Cultura, una d’aquestes dades la tenen aquí dalt: els tres departaments estrictament culturals que gestiona la ministra Olga Gelabert destinaran el curs que ve al capítol 1 prop de 3,5 dels 8,3 milions d’euros que té previst gastar. Dit d’una altra manera: quatre de cada deu euros que gestona el ministeri se n’aniran a les retribucions del personal. Si ho desglossem per departaments, la palma se l’endú Promoció cultural, amb un pessic d’1,3 milions, seguit de Política lingüística, que el 2016 va passar d’Ensenyament a Cultura (1,13), i Patrimoni cultural (1,1). Això, pel que fa a valors absoluts; si ho comparem amb el pressupost de cada departament, el cas més espectacular és el de Política lingüística, els seus 1,13 milions d’euros destinats a personal representen el 84% del total, que puja a 1,35 milions; tampoc es queda curt Patrimoni cultural: el milió llarg del capítol 1 representa una mica més de la meitat dels 2,15 milions d’euros de què disposarà l’any que ve. Promoció cultural ajuda a maquillar sensiblement aquestes xifres: els 1,3 milions de personal només suposen el 27% del total del pressupost del departament, que d’altra banda és, amb 4,8 milions d’euros, el més generós del ministeri.

Si baixem al detall, la previsió de despesa per al 2018 ofereix altres xifres interessants: una de les prioritats de Promoció cultural serà el curs que ve l’Auditori Nacional. El gros de la inversió, amb 160.000 euros, se la cruspirà l’adequació del subsòl, on hi ha el foyer, però també es destinaran quantitat consierables a la renovació dels equips de so (76.000 euros) i llums de l’escenari (25.000 euros). Promoció cultural també ha reservat un pessic de 25.000 euros per a l’adquisició d’obra d’art, i en aquest punt convé recordar el caramel tunejat amb la tricolor de Laurence Jenkell, que va costar 15.000 euros. Sense deixar el departament que dirigeix Montserrat Planelles, Promoció Cultural destinarà l’any que ve 550.000 euros a la dotació del Museu Carmen Thyssen, quantitat establerta segons les indicacions del patronat –que presideix la ministra– i que inclou segons el projecte “les despeses ocasionades per l’obertura del Museu”. Les transferències de capital es completen amb l’aportació pública a l’ONCA (182.000 euros), l’Escena Nacional (53.000) i la Jonca (11.000).

Entre la despesa prevista per Promoció cultural per al 2018, destaquen finalment la dotació dels premis literaris –Fiter i Rossell, Carlemany, Ramon Llull, Martí i Pol, contes de Nadal i Pirene– amb 52.000 euros; i una primera partida de 135.000 euros per arrencar la Biennal de Venècia del 2019, així com la programació musical de l’Auditori i les exposicions d’Artalroc, la museografia de l’edifici dels frescos de Santa Coloma, el trasllat en aquets mateix equipament d’Andorra Romànica i la inauguració del mapping. Finalment, i sense entrar al detall de les partides previstes, el 2018 està previst que obri la residència d’artistes de la Massana, que es posi d’una vegada en marxa la galeria virtual d’obres d’art del Govern, que es publiqui el catàleg d’escultures –virtual, també– i que s’elabori un cens d’artistes andorrans a l’estranger. La nota curiosa la intenció d’avaluar la conversió del cap de casa de Casa de la Vall en sala d’exposicions.