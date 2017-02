‘Racons’, el 3 i el 4 de març a Sant Julià i a la Casa Rull

Marquin les dates amb vermell: el 3 de març, a l’antic comú de Sant Julià, i l’endemà, a la Casa Rull de Sispony (21.30 hores). I diem que les marquin en vermell perquè Cristina Pericas i Natàlia Garrido, amb el suport de l’Escena Nacional, hi presenten Racons: històries pel forat del pany, una proposta de microteatre –en realitat, tres microfuncions en una– quasi inèdita en aquest racó de món nostre però que cada vegada guanya més adeptes fronteres enllà, i que consisteix a trencar la quarta paret del teatre a la italiana –el de tota la vida, amb escenari i pati de butaques– i portar l’obra a espais poc, per no dir gens, habituals. Racons la integren, dèiem, tres microfuncions –Lloronas i La petita llar, totes dues dirigides per Jaume Viñas, i Tela de judici, que dirigeix la mateixa Garrido–, que es representaran simultàniament i successivament per als tres grups d’espectadors que cada nit assisteixin a la funció. El repartiment el completen Iona Balcells, Anna Castells i Neus Gispert; Oriol Guillem, Elena Santiago i, de nou, Garrido; i Oriol Altimir i Pericas. Anna del Río, Lluís Adrán i Anna Mangot actuaran com guies entre una microfunció i la següent.