Rosario, colofó de la festa major de Sant Julià: l'1 d'agost amb ‘Gloria a ti’

El plat fort de la festa major laurediana serà, com és habitual, el concert de dimarts, el de clausura: l’any passat van ser Sopa de Cabra, en el seu retorn apoteòsic als escenaris, i aquest curs els honors els farà Rosario Flores. Amb aquesta ja seran mitja dotzena les ocasions que ens ha visitat: l’última, al Yepes del 2013. A la plaça de la Germandat hi compareixerà, ja s’ha dit, l’1 d’agost i amb Gloria a ti, el disc que va publicar al novembre. Sis dels onze temes del cedé els ha escrit ella mateixa, i atenció que també n’hi ha de Leiva i del cubà Descemer Bueno i, ta-txan, ta-txan, un d’inèdit del seu germà Antonio, Hace tiempo, que al disc canten –miracles de la tècnica– a dues veus. Aquest curs l’hem pogut seguir de nou a La Voz Kids, el programa de joves talents de Tele 5, on exercia de coach juntament amb David Bisbal i Antonio Orozco.