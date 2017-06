Rosario i la Orquesta Mondragón, a la festa major de Sant Julià

Tal com havia avançat el BonDia, Rosario Flores clausurarà el cartell de la festa major de Sant Julià: serà l'1 d'agost, a la plaça de la Germandat i en un concert en què presentarà el seu últim disc, Gloria a ti. Els altres plats forts de la programació seran Hotel Cochambre (29 de juliol) i Javier Gurruchaga, que compareixerà l'endemà amb l'Orquesta Monodragón i l'espectacle Anda suleto Satanás amb què celebren el 40è aniversari a la carretera.

La petita dels Flores, que no trepitjava terra andorrana des del Narciso Yepes del 2013, firma sis dels dotze temes del nou disc, que inclou a més una cançó fins ara inèdita -Hace tiempo- del seu germà, Antonio. Gurruchaga, de la seva banda, repassarà els grans èxits de la Mondragón amb un afegit d'estricta actualitat, Que viene Trump, escrit ad hoc per al nou president dels EUA. La programació musical es completa amb la Nit de versions (28 de juliol, amb La banda del coche rojo), la Nit dels cocodrils (30 de juliol, amb el locutor Albert Malla), la Nit jove (31 de juliol, amb Ramon Mirabet & l'ONCA, Ovella Xao i Komanem, que presenten el primer disc, El silenci és viu), i el fi de festa amb The Soultans, que tocaran l'1 d'agost, just després de Rosario i amb el difícil repte de fer oblidar La Salseta del Poble Sec.