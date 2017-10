Sergi López s’enrola a ‘Fred’

Completa amb Aida Folch, Roger Casamajor i Isak Férriz el quartet protagonista del llarg, que es rodarà el 2018.

De sobte, sembla com si als nostres cineastes els hagués entrat pressa: la setmana passada anunciàvem el fitxatge d’Aida Folch per a Le Blizzard, el segon i imminent curt d’Álvaro Rodríguez Areny; dilluns, la resurrecció de l’Acadèmia del cine després de vuit mesos aparcada i quan molts ja la donàvem per morta i quasi enterrada; i Agustí Franch s’afegia ahir a aquest xup-xup amb la notícia sensacional que Sergi López s’afegeix a l’elenc de Fred, la versió cinematogràfica del seu text teatral que dirigirà el director Santi Trullenque. L’actor català, diu Franch, aportarà al projecte un plus –molt plus– en tots els sentits: “En primer lloc, artístic, perquè és un tros d’actor capaç d’elevar ell tot sol el nivell d’una pel·lícula.” Però també dimensió internacional: “Probablement és l’intèrpret català amb més ganxo a l’exterior, sobretot a França.” I confia que amb el seu nom encapçalant l’elenc serà més fàcil trobar el finançament, aquest milió d’euros en què xifrava ara fa un any, quan va arrencar el projecte, l’ambiciós pressupost del llarg.

Sergi López, que ha treballat a les ordres de Fernando León de Aranoa (Un día perfecto), Agustí Villaronga (Pa negre), Isabel Coixet (Mapa de los sonidos de Tokio) i Stephen Frears (Negocios ocultos), i que també va ser, segur que ho recorden, el psicòpata de Harry, un amigo que os quiere bien, es posarà ara en la pell del Serafí, el pare de la Sara de cal Riot. Un paper secundari, adverteix Franch, però decisiu en la trama de Fred, que gira –ja ho saben– al voltant d’un episodi real: la fugida pirinenca de Marian Rejewski i Henryk Zigalski, dos dels criptògrafs polonesos que van col·laborar decisivament a desxifrar la màquina Enigma.

En realitat, els nostres dos herois van ser capturats el gener del 1943 a Puigcerdà per la reglamentària parella de la guàrdia civil, però Franch es pren la llicència –Fred és ficció, no un documental– de fer-los passar per aquí, i a més ho retarda fins a la tardor d’aquell mateix any perquè coincideixi amb la cèlebre batuda de la Gestapo al Palanques. És, per tant, una pel·lícula de passadors, però els autèntics protagonistes –insisteix– són l’Antoni (Casamajor) i la Sara de cal Riot (Folch), el matrimoni de rústics natius a la porta dels quals van a picar els refugiats. Férriz hi farà de Hans, oficial de la Gestapo i el dolent de torn, mentre que l’actor romanès Florin Opitrescu –el Vlad de Mar de plástico– serà el bon Rejewski, enganxat tota la pel·lícula al quadern vermell on conserva els secrets d’Enigma. La resta del repartiment s’acabarà de tancar quan es confirmin les dates de rodatge, i el calendari depèn –és clar– del finançament. Franch és optimista –i amb Sergi López a bord, encara més– i, tot i que no hi ha res de firmat diu que la distribució, bàsica perquè la pel·lícula no es quedi al calaix, ja està pràcticament garantida. Qüestió de setmanes, potser de dies que puguin cantar victòria.

El cert és que Fred no du aquest títol per casualitat, que Trullenque la va definir al juny, en la presentació del teaser, com un western “d’alta muntanya tens, visceral i molt físic” en què els elements jugaran un paper destacadíssim i expliquen els caràcters i les accions dels personatges: “Ell vol que passin fred de veritat, que el pateixin, i necessitem neu, molta neu; així que haurem de rodar a l’hivern. Aquest any ja el podem donar per descartat, així que ens n’anirem al 2018”, diu Franch.

Lluny, potser sí. Però té una part positiva: treballar a tan llarg termini hauria de permetre quadrar millor les agendes. A més, el personatge de Sergi López només requerirà una setmana de rodatge com a molt, diu. I com redimonis s’ho va fer Franch per enrolar un actor a qui deuen arribar desenes de guions, i de directors a més reconsagrats? “Ens constava que no es deixa enlluernar pels noms. Vam aprofitar que teníem programada una entrevista per un altre projecte, li vam ensenyar el teaser, li vam deixar el guió, se’l va llegir i dilluns va dir que sí.” Així que Fred té prou ganxo perquè tot un Sergi Lopez s’hi deixi enredar.

El de Serafí era l’únic dels personatges amb un cert pes que encara quedaven per tancar, i per això –diu– van pensar en ell. Ho van provar i va sortir cara. Ara falta la part més difícil de tot plegat, que és reunir el milió d’euros que el projecte necessita per tirar endavant amb els ambiciosos estàndards que Franch té entre cella i cella: format llargmetratge, res de telemovie ni minisèrie. Per sortir-se’n compta amb el suport de la productora catalana Films de l’Orient (El coronel Macià, La casita blanca), buscaran finançament a França i Polònia, i la reunió del juliol amb Oriol Sala Patau, el cap de Ficció de TV3, va ser “positiva”. També compten a presentar-se a la convocatòria de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Tot plegat és lent, admet, però de moment ja té al sarró Sergi López, Aida Folch, Roger Casamajor i Isak Férriz. I una història èpica per explicar. Força i honor.