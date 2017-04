Temporada de música i dansa: El Piazzola de Luis Bravo i ‘Forever Tango’, aquesta nit al Centre de Congressos

La gran obra de tango interpretada múltiples vegades a Broadway arriba a Andorra la Vella. Forever Tango aterra aquest vespre al Centre de Congressos (20 hores) en el marc de la Temporada de música i dansa de la capital. L’obra, creada i dirigida pel violoncel·lista Luis Bravo, és una proposta de tango argentí interpretada per ballarins autòctons en el marc d’una producció genuïnament novaiorquesa. A més, l’espectacle està acompanyat per una orquestra en viu que interpretarà, entre d’altres, peces del mestre Astor Piazzolla. De fet, Bravo es va desfer ahir, en la presentació de l’espectacle, en elogis cap al que considera una de les patums indiscutibles del tango argentí: “Qualsevol intent per definir la música de Piazzola es quedaria petit, la seva música despulla la complexitat del ciutadà argentí.” És per això que al llarg de Forever Tango, estrenat fa més de vint anys, hi ha una bona col·lecció de temes del mateix Piazzolla. Pel que fa a l’espectacle, Bravo diu que al llarg d’aquests dos decennis llargs de vida s’ha anat modulant i evolucionant però que manté l’objectiu amb el qual va ser creat: interposar entre la música i el públic la humanitat dels ballarins que interpreten els diversos tangos sobre l’escenari. La pròxima cita amb la Temporada, que patrocina MoraBanc, el 12 de maig amb La poesia i el cantautor, de Rufus Wainwright.