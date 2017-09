Temporada d'òpera: de segon, ‘L’elisir’, i de postres, 'La corte del Faraón'

La temporada arrenca el 21 d’octubre amb ‘Tutto Mozart’, selecció d’àries de 'Così fan tutte', 'Don Giovanni', 'La flauta màgica' i 'Les noces de Figaro'.

Ho havíem avançat la setmana passada, amb motiu de la presentació en societat del Cor d’Òpera –que, per cert, ja ha enrolat prop d’una vintena de veus, suficients per començar. La tercera temporada d’òpera arrencarà el 21 d’octubre al Claror, com és reglamentari, i amb Tutto Mozart, un espectacle que segueix la línia de la Festa lírica del juny –però no tan escenificat i sense un fil conductor: cada peça serà independent– i que oferirà una selecció d’àries i conjunts del repòquer líric del geni de Salzburg: Così fan tutte, Don Giovanni, La flauta màgica, Les noces de Figaro i Idomeneo. El repartiment l’encapaçala Jonaina Salvador, que combina com és habitual les facetes de cantant i de directora artística del cartell, i el completen la mezzosoprano catalana Laura Vila, el tenor madrileny Pablo García, el baríton Jorge Tello i, atenció, Guillem Forné com a baix baríton. La direcció musical anirà a càrrec del mestre Daniel Abad –que recordaran, segur, de la Festa lírica i de La gata metamorfosada en dona– i com és regla de la casa se n’ha programat funció doble: a l’estrena del 21 d’octubre (20.30 hores) li seguirà l’endemà una sessió de tada (18 hores). Atenció també al subitulat en català, que la temporada estrena precisament amb Tutto Mozart.

Els altres dos títols del curs seran L’elisir d’amore (27 i 28 d’octubre) i La corte del Faraón (12 i 13 de maig). Es tracta, diu Salvador, d’insistir en la línia dels dos cursos anteriors, amb títols accessibles per al gran públic i que toquin diferents èpoques, compositors, idioma i format: “Hem programat òpera francesa i també verista, i amb Donizetti ens estrenem en el bel canto; L’elisir, a més té un aire còmic que l’allunya de Carmen i la Traviata, els muntatges de gran format dels anys anteriors”. Amb L’elisir, per cert, Andorra Lírica estrena col·laboració internacional: amb l’associació Villa in canto de la localitat italiana de Recanati, que organitza una farcidíssima temporada anual i que en aquesta primera aventura aportarà director: el mestre Riccardo Serenelli. És molt probable, augurava ahir Salvador, que el muntatge es repeteixi el 2018 en terres italianes, en el que seria la primera òpera feta a Andorra que s’exporta Baladrà amunt. Una altra ocurrència que ningú s’hagués cregut fa no sé, cinc anys.

Per tancar la temporada, Salvador s’ha decantat per La corte del Faraón, obra mestra del gènere sicalíptic, glups –recordin l’ària Ay, Ba que Ana Belén clavava a la versió cinematogràfica de José Luis García Sánchez– a mig camí entre la sarsuela, la revista i el vodevil i amb un registre, diu, similar al de La viuda alegre. Tot plegat, en fi, s’aixecarà amb un pressupost que idealment s’enfilarà fins als 150.000 euros, però que dependrà del patrocini i les subvencions que es lliguin per al 2018 i que encara poden fluctuar i que podrien obligar a modificar el cartell anunciat ahir.

De moment, en fi, i tot i la vocació “nacional” que el conseller de Cultura lauredià, Josep Roig, insisteix a engiponar-li a la temporada, l’òpera continuarà confinada al Claror. Diu Salvador que és l’únic escenari apte per als muntatges de gran format de l’estil de L’elisir, i que en els altres teatres del país s’hi podrien programar per exemple recitals. Primer de tot caldria, però, que els comuns respectius assumissin el cost de programar-hi una funció extra. I de moment hi ha hagut només converses “molt tímides” que no s’han concretat en res. Però la voluntat hi és i, com insisteix ella, “això és una carrera de fons; el potencial de creixement és molt gran però ca tenir paciència”. Doncs després de tota una vida sense òpera, tindrem una mica més de paciència. Si Salvador ha aconseguit el miracle de la temporada, no dubtin que acabarà portant l’òpera fora del Claror. Ja ho va fer a les Fontetes, al començament de tot. I com MacArthur a les Filipines –o Schwarzenegger a Terminator– Jonaina també tornarà. Segur.