Torna el Club de lectura musical amb sis propostes a partir d’octubre fins al juny 2018

El Club de lectura musical, la iniciativa conjunta de la biblioteca pública del Govern i l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella, es posarà en marxa el 10 d’octubre amb sis propostes. S’adreça a persones amb ganes de llegir, fer amics i conversar amb l'excusa d'una lectura relacionada amb un aspecte musical. Les xerrades, d’una hora i mitja de durada, es faran a la biblioteca pública de Govern i seran conduïdes pel cap de servei de l’Institut de Música, David Sanz.

El cicle de xerrades començarà el 10 d’octubre amb el comentari d'‘El pianista’ de Manuel Vázquez Montalban. Les propostes següents seran: el 5 de desembre 'Viatge d’hivern', de Jaume Cabré; el 23 de gener del 2018, 'Adeu a Berlín', de Christopher Isherwood; el 6 de març, 'El soroll del temps', de Julian Barnes; el 24 d’abril, 'Los tiernos lamentos', de Yoko Ogawa; i el 5 de juny, 'El afinador de pianos', de Daniel Mason.

Els clubs de lectura són grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari d'obres diverses. Aquest club de lectura musical té per objectiu fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg, oferir noves possibilitats per al temps lliure, incrementar l'ús de la biblioteca i donar a conèixer l’Institut de Música com a equipament cultural, crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura i en la música, connectar amb entorns socials i culturals diferents del nostre, proposar una guia bàsica de lectures, promoure l’audició de música i difondre diferents instruments, estils, gèneres i intèrprets.