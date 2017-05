Tres segles de Gran Lògia i ‘La flauta màgica’, a l’Auditori i en benefici de la Creu Roja

La Gran Lògia d’Andorra s’afegeix als actes pel 300è aniversari de la creació de la Gran Lògia Unida d’Anglaterra, i programa per al 29 de maig una versió de cambra de La flauta màgica, l’última òpera de Mozart, amb el quartet de corda de l’ONCA i sense cantants, però amb Irina Robles com a narradora de les peripècies de Tamino, Pamina i Papageno. El quartet l’integren Francesc Planella i Josep Martínez Reinoso al violí, Elias Porter a la viola i Jordi Claret al violoncel, i la recaptació (10 euros l’entrada, inclosa la fila 0) es destinarà a la Creu Roja. La Gran Lògia d’Andorra, constituïda el 2000, amb Antoni d’Ortadó com a Gran Mestre i que està formada per vuit lògies –La Triada, Sant Joan de les Valls, Carlemany, Vescomte Arnau de Castellbò, Montsalvat, Maçoneria Universal, Minerva i Els Cavallers d’Envalira– celebra els tres segles de vida a la Gran Lògia Unida, embrió de la maçoneria contemporània, instituïda el 24 de juny del 1717 a l’església de Saint Paul de Londres a partir de la fusió de les quatre lògies que ja existien a Anglaterra.