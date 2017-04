Mirin bé el caramelet d’aquí al costat: una mena de Darling gegant embolicat amb la bandera francesa, fabricat en plexiglàs i que fa exactament 2,75 metres d’alçada. Aquest caramelet patriòtic juntament amb dinou més de la mateixa sèrie –els tenen al fons: el japonès, el belga, el britànic, el xinès, l’italià i anar fent– els va estrenar Laurence Jenkell (Bourges, 1965) el 2011 en una reunió del G-20 a Canes, i després han circulat, entre altres ubicacions més o menys glamuroses, per Londres –als Jocs Olímpics del 2012–, la Ciutat de les Ciències de València –on està presa aquesta imatge– i Calais, i si en parlem avui i aquí és perquè al juliol, i sota el lema Parcours d’art, desembarcaran a Vivand.

Aquests vint i, atenció, un altre Darling tunejat amb la bandera andorrana que l’escultora francesa ha creat per encàrrec del ministeri de Cultura. Un caramel de 15.000 euros cridat a convertir-se en la peça estrella del Parcours d’art, i que inicialment es plantarà a la placeta d’Artalroc. Hi farà, és clar, de conclusió i de ganxo per a la mostra amb l’obra diguem-ne menor de Jenkell que s’exposarà durant l’estiu a l’antic CIAM. La coorganitzen el ministeri de Cultura i, és clar, el Comú escaldenc, que recupera aquell venerable costum dels anys de les vaques grasses d’il·luminar la via pública amb escultura monumental: recordin els porquets de Lalín –tots tenim un passat–, les figures protuberants de Toutain, els rostres desmanegats de Ripollès i la variada fauna –gats, ossets, gall i ruc– d’Eladio de Mora, àlies dEmo.

Doncs ara toquen els caramels de Jenkell, amb l’agreujant que el ministeri n’ha adquirit un a preu d’or sense saber-ne la ubicació definitiva: el que és segur és que no anirà a parar al Museu Nacional, perquè no existeix; i el que cal esperar és que corri millor fortuna que Incomunicació, el poema visual de Brossa que, oblidat de tothom, es va mimetitzar tant amb el paisatge –la rotonda de l’STA, amb els seus contenidors d’escombraries i la seva hiperinflació de mobiliari urbà– que va acabar passant desapercebut. I fet miques. Avui, segur que ho recorden, està jubilada al Consell General.

També caldrà desitjar-li més sort que a UNDR, la destral de l’escultor català Josep Cerdà que el Comú escaldenc va adquirir el 2003 per 48.000 euros i que cinc anys va desaparèixer subreptíciament de Coprínceps: va anar a parar al dipòsit comunal de les Bohigues, i s’hi va quedar fins al 2013 criant rovell. El Comú també la va jubilar: avui la trobaran rere Sant Miquel d’Engolasters, destí pintoresc per a una escultura concebuda per a un espai urbà.

Pel que fa a Jenkell, diguem que la visió dels caramels gegants –ella en diu bonbons wrappings– li va venir cap al 2005, quan va començar a treballar amb bombons de veritat que, diguem-ho així, plastificava amb resina i plexiglàs; la versió monumental de l’ocurrència la va estrenar a la Copa del Món de rugbi del 2007. I fins aquí. Tunejades amb banderes diu que conviden a una reflexió sobre la solidaritat entre les nacions i que pretenen, ai, endolcir les diferències socials, culturals i ètniques entre els pobles del món. Diguem abans d’acabar que el cubà Félix González ja va tenir als anys 90 una ocurrència vagament relacionada, amb una instal·lació de 80 quilos de caramels. La diferència és que els seus eren de veritat i els visitants se’ls podien endur cap a casa. Els de Jenkell, no. Que se sàpiga.