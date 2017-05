Un nen superdotat, un secret familiar, una fugida a París i un pare absent s'enduen el premi Carlemany

Wolfgang té 11 anys i un 152 de coeficient intel·lectual, i és també un virtuós del piano. Wolfgang fa llistes per a tot: de coses inútils i dels menjars que li preparava, en passat, la mare; d’estratègies per no avorrir-se a classe, de les coses que es vol endur a París i també de les coses que no li agraden del món en general i de la seva vida en particular, com ara anar pel carrer amb el senyor Carles, compartir casa amb el senyor Carles, que el senyor Carles li parli (i li llenci, ecs, el seu “alè fastigós”), i que el senyor Carles li digui fill. Resulta, en fi, que a Wolfgang se li acaba de morir la mare, que el senyor Carles és el pare que no li ha fet mai de pare i amb qui no té més pebrots que anar a viure, i que París és l’estratègia de supervivència última, el viatge mític que s’empesca per fugir d’un món que –creu– l’ha traït. Com la Felícia de Ballerina només que a Grimalt, la més prestigiosa (i fictícia) escola de música del món, en lloc de l’Òpera. I amb un terrible secret familiar al darrere que l’ha convertit en una pelleringa emocional. Doncs aquesta criatura és la protagonista de Wolfgang (extraordinari), la novel·la amb què l’escriptora Laia Aguilar (Barcelona, 1976) es va endur l’última edició del premi Carlemany per al foment de la lectura, dotat amb 10.000 euros pel Govern i la Fundació Enciclopèdia Catalana i que es va presentar ahir a la capital. Un guardó que, com és sabut, decideix un jurat integrat per estudiants de secundària –Alba Gil, Carolina Lacuesta, Patrícia Rayo, Alèxia Galbany, Naiara Fernandes, Aroa Montoto, Ainhoa da Silva, Nahiara Cofian i Ainhoa Soldevila–, que de fet es va conèixer al novembre però que no s’ha publicat fins ara, i que estrena format i calendari: el guanyador de la pròxima edició no se sabrà fins al 2018 i el veredicte es farà públic al mateix temps que es presenta la novel·la vencedora.