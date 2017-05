Unes 200 persones gaudeix de la 3a Trobada d'acordionistes a Encamp

Fins a catorze acordionistes d’Andorra i de Catalunya han pres part aquest diumenge a la tarda a la tercera Trobada d’acordionistes organitzada per l’Associació de la Gent Gran d’Encamp. Els assistents a la cita, uns 200, han pogut gaudir d’un repertori variat de cançons per a acordió, des de pasdobles a cançons tradicionals. Tot i que entre el públic hi havia moltes persones grans també hi ha hagut joves que s'han apropat a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp a gaudir de la música dels acordions.