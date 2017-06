Vint-i-cinc films es disputaran els premis de Picurt

Per segon any consecutiu, el país tornarà a acollir la projecció d’algunes de les pel·lícules que participaran a la mostra de Cinema de muntanya dels Pirineus, més conegut com a Picurt. El certamen, que arriba enguany a la onzena edició, estarà present a Andorra el proper dia 21 de juny amb la projecció de diversos films i l’entrega de dos dels quatre premis que s’entregaran. Les activitats que es realitzin al Principat es faran totes al Centre de Congressos d’Ordino. El certamen pretén apropar diferents obres, sobretot documentals d’antropologia social, etnogràfics, esportius i d’altres temes relacionats amb la cultura i el medi ambient. La mostra se celebrarà del 20 al 24 de juny i també serà present a la Seu d’Urgell, Alàs i Artedó.

Segons ha explicat la directora de Picurt, Montse Guiu, “cada vegada més, les poblacions del Pirineu presenten films de producció pròpia i això és molt important perquè després segueixen una trajectòria de més projeccions i això serveix per ensenyar i vendre el Pirineu a l’exterior”. Cinta Pujal, de l’Arxiu Nacional d’Andorra i en representació del Govern, ha destacat que per l’executiu és molt important poder-se sumar al projecte perquè “utilitzar el cinema per sensibilitzar a la població sobre el medi ambient és fonamental”.

Picurt ha rebut enguany un total de 170 pel·lícules, de les quals se’n projectaran un total de 75. D’aquestes projeccions, 25 seran les que es disputaran els quatre premis que atorga el festival. Es premiaran els quatre millors films segons quatre categories: premi Gall Fer Pirineus-Ciutat de la Seu d’Urgell, dotat amb 2.000 euros, on es podran veure obres sobre els Pirineus; premi Gall Fer Vall Nord (nou), amb films de temàtica relacionada amb els esports de muntanya, dotat amb 1.500 euros; premi Gall Fer Andorra-Ecologia, amb obres que tracten temes d’ecologia i de medi ambient relacionats amb la muntanya, valorat en 2.000 euros; i premi Gall Fer Internacional-Muntanyes del món, que premiarà amb 1.500 euros una obra internacional de temàtica de muntanya. El Centre de Congressos d’Ordino viurà el lliurament del premi Vall Nord i el d’Andorra.

Pel que fa a la projecció dels films, el 21 de juny al Principat en destaca la reestrena d'‘Ordino una altra Andorra’, un documental del 1982 realitzat pel director andorrà Jordi Gigó que mostra la parròquia a nivell cultural i social durant aquells últims anys del segle XX. Andorra també estarà present en els altres indrets de celebració de Picurt a través de films del país i la presència d’Àlex Tena, un dels membres del jurat del festival.

De manera paral·lela a la celebració de les projeccions de pel·lícules, la mostra també ha preparat múltiples activitats paral·leles, que van des d’exposicions a una jornada teòrica sobre els nous temps i nous models de gestió del patrimoni cultural. Tal com ha explicat Guiu, la jornada teòrica “és l’esquelet ideològic del certamen i marca els objectius”. La cloenda del festival se celebrarà al poble d’Artedó, on es farà un homenatge al director i guionista de cinema català, Marc Recha, i s’entregaran els dos premis pendents, el Gall Fer dels Pirineus i l’Internacional.