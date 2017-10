Xavier Bosch presentarà ‘Nosaltres dos’ a Encamp

L’escriptor català Xavier Bosch (Barcelona, 1967), autor de la trilogia de l’investigador Dani Santana (Se sabrà tot, Homes d’honor i Eufòria) i premi Ramon Llull del 2015 amb Algú com tu, impartirà el 20 d’octubre la primera xerrada literària del curs a la biblioteca d’Encamp al voltant de Nosaltres dos, la seva última novel·la. Bosch hi explora les possibilitats (i els límits) de l’amistat entre un home (Kim) i una dona (Laura) que es coneixen a la universitat i a qui segueix al llarg de trenta anys –el 1983, el 2000 i el 2016– amb una pregunta que travessa les 600 pàgines del patracol: és possible que l’amistat sigui més resistent que l’amor? Les altres dues propostes literàries d’octubre són la tertúlia musical sobre El pianista, de Vázquez Montalbán, amb el guitarrista David Sanz (10 d’octubre, Biblioteca Pública), i la trobada amb David Gálvez dintre del cicle L’autor i la seva obra (19 d’octubre, La Llacuna).