Xus Lluelles conclou l’estudi sobre Radio Andorra i Sud Radio

Es titula La radiodifusió a Andorra al segle XX i està cridat a convertir-se en la monografia definitiva sobre un dels capítols més fascinants i a la vegada mal coneguts de l’Andorra contemporània: la vida, els miracles i la mort de Radio Andorra i de Sud Radio, les dues estacions rivals que ens van costar fins i tot una guerra i que fins ara, i amb l’excepció de Gualbert Osorio a Radio Andorra: la història d’un mite que va fer història, s’havien estudiat de forma tangencial, com de passada. Sud Radio, ni això. Un buit historiogràfic clamorós que la historiadora Xus Lluelles ha omplert per encàrrec de l’Arxiu d’Etnografia i que veurà ben aviat la llum: el Govern en va convocar ahir el concurs per al disseny i la impressió, així que la feina bruta ja està feta. La veritat és que, després de 80 anys –les emissions inaugurals de Radio Andorra van tenir lloc l’agost del 1939 a l’edifici històric del Pui d’Encamp–, ara ja no ve d’un dia. A més d’una “revisió bibliogràfica i documental” de la qüestió de les ràdios, amb les conseqüències de tot ordre que tant l’una com l’altra van tenir per al país, el volum inclou també el testimoni dels locutors, directius i polítics que van tenir una relació directa, a vegades íntima, amb les emissores als anys 60, 70 i 80. Una feina que ha anat a càrrec del periodista Albert Roig.