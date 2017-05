Aconseguir sinergies fora d'Andorra, clau pels projectes emprenedors del país

Aquest dilluns l'organització ha valorat positivament el resultat de la 4a jornada del Taller d'emprenedors, amb el patrocini d'Andbank, i s'han premiat a tres dels projectes participants amb els premis 'Elevator Pitch'. Un servei de drons per treballs tècnics i industrials, un centre de distribució de productes ecològics amb oferta de formació i un projecte de màquines de reciclatge amb incentius econòmics han estat les iniciatives guardonades. 25 projectes, 11 d'emprenedors del Principat, van participar a la jornada celebrada el 9 de maig a Sant Cugat del Vallès. El taller d'emprenedoria té com a objectiu principal que els projectes surtin d'Andorra per aconseguir sinergies i així tinguin la possibilitat de convertir-se en una realitat.

Aquest dilluns s'ha celebrat l'acte de balanç de la quarta jornada del Taller d'emprenedors d'Andorra a la ciutat de Sant Cugat, qualificada pels organitzadors de la jornada com la ciutat de l'emprenedoria a Espanya. El taller es va celebrar el 9 de maig a la ciutat vallesana organitzat per Gamma Management d'Andorra i Inpulsa Empresa de Sant Cugat amb el suport del Govern i el patrocini d'AndBank.

Un total de 25 projectes, onze dels quals provinents d'Andorra, van ser exposats en presentacions de tres minuts a diferents assistents, com ara inversors interessats en els projectes. Segons els organitzadors, l'objectiu de la jornada és que els projectes es facin realitat i per aconseguir-ho és necessària la internacionalització i el taller pot servir com a tast a l'hora de sortir a l'exterior. "L'objectiu de la jornada és sortir d'Andorra, veure què s'està fent fora del país i mirar de trobar sinergies i idees noves", ha afirmat el director de Gamma Management, Pere Montes de Oca.

El president d'Inpulsa Empresa, Lluís Godayol, ha indicat que hi ha un canvi en la tipologia dels projectes d'emprenedoria. "Abans, quan parlaves d'un projecte parlaves de tecnologia pura, però cada vegada més els projectes han de servir per resoldre necessitats". En l'acte celebrat aquest dilluns, s'ha atorgat reconeixement a tres dels projectes participants amb el guardó 'Elevator Pitch': un servei de drons per treballs tècnics i industrials, un centre de distribució de productes ecològics amb oferta de formació i un projecte de màquines de reciclatge amb incentius econòmics.