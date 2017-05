Actua i l'agència de comerç exterior de Portugal preparen una trobada empresarial a l'octubre a Lisboa

Responsables de l'agència de desenvolupament i promoció econòmica d'Andorra (Actua) i de l'Agència per a les Inversions i Comerç Exterior de Portugal (Aicep) han mantingut aquest dimarts una trobada en què han tractat temes d'interès bilateral, com els preparatius de les properes missions econòmiques. S'ha començat a treballar en una primera trobada empresarial que tindrà lloc el mes d'octubre a Lisboa. Les dues agències han destacat l'interès creixent dels empresaris portuguesos per Andorra i més amb l'entrada en vigor del conveni per evitar la doble imposició.

La directora de l’agència de desenvolupament i promoció econòmica d’Andorra (Actua), Imma Jiménez; l’ambaixador d’Andorra a Portugal, Jaume Serra; l’administrador de l’Agència per a les Inversions i Comerç Exterior de Portugal (Aicep), António Silva; i la directora adjunta de l’àrea de negoci de Mercats Externs de l’Aicep, Francisca Lucena, han mantingut una trobada aquest dimarts a Lisboa per avançar en els preparatius de les properes missions econòmiques i tractar temes d’interès bilateral. Les dues parts han començat a treballar en una primera trobada empresarial que tindrà lloc el proper mes d’octubre a Lisboa.

Jiménez ha destacat el fet que "aquesta primera reunió amb l’Aicep coincideix amb la recent entrada en vigor del CDI amb Portugal" i que han "vist un creixent interès pel país". Pel que fa a la futura missió econòmica, la directora d'Actua ha pronosticat que "servirà perquè empresaris andorrans i portuguesos estableixin contactes professionals i puguin millorar en la internacionalització dels seus negocis".

Per la seva banda, Silva ha recordat "l’important comunitat portuguesa" existent a Andorra i ha assenyalat que "cada vegada hi ha més empreses portugueses interessades en el mercat andorrà. Aquesta reunió ha obert portes per a una intensificació de les relacions entre els dos països", motiu pel qual ha remarcat que espera que hi hagi "un moviment important d’empreses".

L’objectiu és que després de la missió de Portugal tingui lloc una altra a Andorra en els propers mesos. Els contactes s’han intensificat arran de l’entrada en vigor, el 23 d’abril, del conveni entre els dos estats per evitar la doble imposició (CDI). A la reunió d’aquest dimarts la delegació andorrana també ha explicat als membres de l’Aicep les noves possibilitats de negoci arran de la recent obertura econòmica del Principat.

Les futures missions no seran les primeres que es treballin conjuntament. Al maig del 2014, ja es va organitzar amb l’Aicep una jornada d’oportunitats econòmiques Andorra-Portugal a Lisboa, que va permetre més de 50 reunions entre representants empresarials dels dos països.