Andbank Espanya, premiada com a millor entitat espanyola de l'any per la seva tasca en la gestió de patrimonis

Andbank Espanya ha rebut el premi Best Wealth Management Bank Spain 2017, que atorga la prestigiosa revista britànica de negocis 'The European', com a entitat que millor gestiona el patrimoni a Espanya. La publicació, que premia l'assoliment, la innovació i l'excel·lència a través del seu programa anual de premis, reconeix així l'experiència en banca privada i en la gestió de patrimonis d’Andbank Espanya que, en tan sols cinc anys, s'ha convertit en una de les entitats de referència en banca privada.

El jurat de la prestigiosa revista ha tingut en compte l’'expertise' de l'entitat en l'àmbit de la banca privada, l'assessorament, la gestió de patrimonis i la gestió d'actius, que li permet proporcionar un producte exclusiu i únic al mercat a través del seu model de negoci per a alts patrimonis. De la mateixa manera, la publicació va valorar positivament la línia de treball del banc per impulsar la innovació i la tecnologia més avançada, posant-la a la disposició del client.

Aquesta distinció confirma la sòlida trajectòria de l'entitat espanyola, que compta amb una de les ràtios de liquiditat i solvència més altes del mercat: 263% i 42%, respectivament, a tancament del primer semestre de 2017. Andbank Espanya va tancar el primer semestre de 2017 amb un volum de negoci de 8.142 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 10,2 % durant els primers sis mesos de l'exercici. A més, el benefici net de l'entitat va repuntar un 73,4 %, fins aconseguir els 2,7 milions d'euros.

El grup Andbank va desembarcar a Espanya el 2012 a través de la seva filial a Luxemburg per oferir serveis de banca privada. L’any següent va aconseguir la llicència bancària per a poder operar com a banc espanyol, amb la denominació Andbank España, SA. Un any després, a la fi de 2014, va adquirir el negoci de banca privada i personal d’Inversis, la qual cosa va convertir a Andbank en una de les entitats més gran independent de banca privada i personal del mercat espanyol.