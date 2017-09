Andorra acull el primer City Science Summit organitzat per l’MIT

Treballar en xarxa i de manera col·lectiva per compartir les idees d’innovació amb la finalitat de millorar la vida quotidiana de la gent. Amb aquest objectiu s’ha donat el tret de sortida, aquest dijous al matí, al primer City Science Summit organitzat pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i que s’està celebrant a la sala Prat del Roure, d’Escaldes-Engordany. Aquest esdeveniment, que ha rebut el suport d’Actua, està reunint a diverses ciutats del món perquè cadascuna pugui exposar els projectes que està duent a terme, sobretot en relació a com cada ciutat dissenya els seus espais, planificació urbanística o la potenciació del vehicle autònom. Segons els organitzadors l’assistència ha arribat fins a les 230 persones de diferents llocs d’arreu del món com ara Boston, Sant Francisco, Xangai, Taipei, Tokio, Helsinki i Hamburg, entre d’altres. La trobada s’ha iniciat amb un discurs de presentació del ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, que s’ha mostrat molt content per mantenir la col·laboració amb l’MIT. Un cop acabats els discursos inaugurals ha estat el torn de les ponències. Cadascuna d’elles no ha durat més de set minuts i ha servit perquè el públic pugui conèixer una gran quantitat de treballs i informació.

Treballar en xarxa i de manera col·lectiva per compartir les idees d’innovació amb la finalitat de millora la vida quotidiana de la gent. Amb aquesta principal filosofia s’ha inaugurat aquest dijous al matí el primer City Science Summit organitzat pel Massachusetts Institute of Technology (MIT). L’esdeveniment està pensat perquè experts internacionals d’arreu del món puguin mostrar els projectes d’innovació en relació a com cada ciutat dissenya els seus espais, planifica la ciutat de manera urbanística o potencia el vehicle autònom. Les ponències no duren més de set minuts, amb l’objectiu que el públic pugui conèixer una gran quantitat de treballs i informació.

Segons els organitzadors l’assistència ha arribat fins a les 230 persones amb la presència d’assistents de Boston, Sant Francisco, Xangai, Taipei, Tòquio, Hèlsinki i Hamburg, entre d’altres. El congrés, que ha rebut el suport d’Actua i s’ha celebrat a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, s’ha inaugurat amb un discurs del ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya. Davant dels mitjans, el ministre ha destacat que és un honor pel país poder acollir el primer City Science Summit. “Des d’Andorra volem ser presents a la xarxa de ciutats que està creant l’MIT per tal d’esdevenir un lloc on la innovació tinguin un paper important”, ha destacat.

En aquest sentit, Saboya s’ha mostrat molt content per la col·laboració establerta amb Massachusetts Institute of Technology, que ja va camí dels tres anys. El director del grup d’investigació Changing Places & de l’iniciativa City Science, MIT Medial Lab, Kent Larson, ha explicat que el fet que Andorra sigui un país petit permet parlar directament amb els ministres i tenir així un accés més directe a les dades del país. Kent ha destacat que el Principat compta amb un gran nombre de dades i que això facilita la feina d’innovació. De cara al futur, Kent ha dit que la idea de l’MIT es poder fer dos trobades del City Science Summit a l’any, però en diverses ciutats del món.

Per la seva banda, el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, ha indicat que durant el congrés s’intentaran apropar posicions amb altres ciutats, per compartir projectes conjunts. En aquest sentit ha avançat que hi ha una empresa japonesa que està molt interessada amb la prova pilot i el desenvolupament del Persuasive Electric Vehicle, que des de fa temps s’està duent a terme a Andorra. Saboya també ha destacat que amb les ciutats participants al congrés també es comparteixen problemàtiques, com per exemple com afrontar la mobilitat o la transició energètica.

El City Science Summit 2017 tindrà una segona sessió aquest divendres a partir de les vuit del matí. Aquesta vegada, però, els participants es traslladaran al nou Espai d’Innovació d’Actua, inaugurat dimarts passat. Un cop allà els assistents podran veure els diversos projectes que estan exposat a la planta baixa de Caldea i es realitzarà un apetita demostració del Persuasive Electric Vehicle.