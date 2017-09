Andorra Market Place obre el programa per a emprenedors amb MoraBanc i Ship2B a Barcelona

El projecte Andorra Market Place ha començat aquesta setmana a Barcelona les sessions de formació i mentoria de LAB Impact Andorra, el programa de suport als emprenedors de MoraBanc amb la Fundació Ship2B. Eva Àlvarez i Ruben Arranz són els encarregats de dur a terme el projecte. Andorra Market Place és un projecte que vol oferir al petit i mitjà comerç l’opció d’obrir el seu negoci a l’activitat per Internet.

Després de ser seleccionats entre una dotzena de propostes en la primera fase del programa, els creadors d’Andorra Market Place podran evolucionar el seu pla de negoci durant quatre mesos amb el suport de la prestigiosa acceleradora de projectes amb impacte social, Ship2B.

En aquesta primera setmana a Barcelona, Àlvarez i Arranz han començat a crear sinergies amb la resta d’emprenedors i han pogut assistir a sessions sobre diferents aspectes com ara el màrqueting digital, l’'e-commerce', comercialització b2b i b2c, direcció i estratègia o com fer servir les mètriques a les 'startups'.

Una plataforma on puguin fer arribar la seva oferta i vendre-la en un entorn digital com ja fan les grans superfícies o alguns negocis amb més possibilitats i sensibilitat per a la venda en línia.

Andorra LAB Impact és el programa de suport a emprenedors que MoraBanc promou amb la col·laboració de l’acceleradora de projectes d’impacte social Ship2B i que enguany arriba a la tercera edició.