Andorra Telecom llança un producte per protegir les empreses d'atacs 'hackers'

Arran dels atacs 'hackers' que va patir el país l'estiu passat, Andorra Telecom ha estat treballant per millorar els sistemes de seguretat digital. D'aquí n'ha sortit un nou producte per protegir empreses i institucions d'atacs de denegació de servei, mitigant així els perjudicis econòmics i d'imatge que aquests poden causar. Es tracta d'un servei el qual monitoritza la xarxa del client, detecta anomalies i crea escuts de defensa. "S'hauria de fer un atac molt complexe perquè no poguessim parar-lo", ha assegurat el director de Relacions amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana. El producte s'emmarca en una estratègia de seguretat digital, amb diversos serveis que s'aniran presentant aquest any i el vinent. Alguns d'ells també es destinaran a particulars, ha informat Vilana.

Els atacs 'hackers' a servidors van estar "a l'ordre del dia" l'estiu passat a Andorra, i van ascendir fins la categoria de "mediàtics", ha reconegut el director de Relacions amb el Client d'Andorra Telecom, Josep Vilana. Per lluitar contra ells, des de la companyia s'està treballant en una línia de productes de Seguretat Digital, els quals veuran la llum entre aquest 2017 i el 2018. El primer de tots ells s'ha presentat aquest dilluns al matí. Es tracta del servei AntiDDos, destinat a empreses i institucions que volen prevenir-se d'aquests atacs de denegació de servei, evitant així perjudicis econòmics o d'imatge que aquests puguin causar.

El servei, ha explicat Vilana, es planteja de la següent manera. Empresa i Andorra Telecom dissenyen una estratègia conjunta en funció de les necessitats. Seguidament, es procedeix a monitoritzar la xarxa, pas indispensable per "poder detectar l'atac". Finalment, es creen escuts de defensa específics per a l'empresa. "Haurien de fer un atac molt gran perquè no poguéssim parar-lo", ha assegurat Vilana, que ha afegit que amb aquest servei les empreses o institucions haguessin pogut "mitigar" els atacs patits l'estiu passat.

Vilana ha defensat que la clau "és la prevenció", perquè mai se sap quan et poden atacar, de manera que quan hi hagi un problema amb un eventual atac "tindrà molt menys impacte per al negoci de l'empresa". El director de Relacions amb el Client d'Andorra Telecom ha assegurat que és un producte únic al país i que, quan es va a buscar fora un de tipologia similar, la gestió és molt complexa.

Pel que fa al preu del servei, al ser a mida variarà en funció del client. Vilana també ha explicat que properament també es presentarà un producte destinat a la protecció digital dels particulars.