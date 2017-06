Andorra Telecom obre una línia per oferir productes de ciberseguretat

Sota el nom de Seguretat Digital, Andorra Telecom ha obert una nova línia estratègica de productes que s’aniran desenvolupant aquest any i també durant el 2018, segons va explicar ahir el director de Relacions amb el Client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, que va incidir en la importància creixent de la ciberseguretat, especialment en el darrer any i mig, davant la proliferació d’atacs hackers, dels quals, com es va veure l’estiu passat, Andorra no està exempta.

Per això, la companyia ha creat una solució per protegir les empreses que basen la seva operativa a través d’internet de possibles atacs distribuïts de denegació de serveis (DDoS), una proposta pensada per fer front a atacs volumètrics –aquells que consumeixen tot l’ample de banda i no van dirigits a un servei concret–, segons va precisar Vilana, que va remarcar que es començarà amb empreses però “la idea és que s’acabi podent oferir també solucions senzilles a particulars”.

Així, el primer producte per fer front als DDoS es presenta en dues versions: una (servei Business) orientada a serveis d’internet amb amples de banda de fins a 300 Mbps, principalment portals web, i l’altra, denominada Premium, pensada per a grans empreses que tenen serveis exposats a internet amb grans amples de banda i per a les quals un atac dels serveis pot suposar no només una pèrdua econòmica sinó també d’imatge.

En els dos casos, el servei consisteix en una monitorització de la xarxa per disposar d’un patró de trànsit que permeti detectar qualsevol canvi d’aquest. En cas que es produeixi, va explicar Vilana, la companyia contactarà amb l’empresa per, en el cas que es confirmi que és un atac, consensuar la intervenció pertinent per mitigar-lo.

En aquest sentit, el director de Relacions amb el Client d’Andorra Telecom, que no va poder precisar el cost del servei perquè es tracta de “solucions a mida per a cada empresa”, va assegurar que amb aquest servei, un “producte únic” al país, s’hauria de fer “un atac molt gran perquè no poguéssim parar-lo”.