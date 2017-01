Augmenten el 2016 els abonats a mòbils un 6,2% i a Internet un 5,9%

Les dades del departament d'Estadística facilitades aquest dimarts mostren que durant l'any 2016 hi ha hagut una davallada dels abonats a la telefonia fixa però increments pel que fa a la mòbil i a Internet. Així, hi havia una mitjana de 42.746 abonats a la telefonia fixa (descens del 6,7% respecte a l’any 2015), 72.836 abonats a mòbils (augment del 6,2%), i 31.181 abonats a Internet de banda ampla (creixement d'un 5,9%). Així mateix, els abonaments per servei durant el mes de desembre se situen en 41.406 abonats als serveis de telefonia fixa, 76.132 abonats als serveis de telefonia mòbil i 32.490 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen un descens del 8,1% respecte al mes de desembre de l’any anterior en telefonia fixa i un augment del 6,7% en telefonia mòbil. Quant als abonats a Internet de banda ampla, hi ha hagut un creixement del 5,9%. Pel que fa als abonats a la telefonia fixa, cal destacar el descens en abonaments a Canals XDSI, amb un 56,2% menys que el desembre de 2015, i en telefonia mòbil, l'augment del 7,8% en els contractes.



Quant al tràfic telefònic de minuts sense Internet, a nivell de dades acumulades al llarg de l’any 2016, se situa en 200,13 milions, amb un descens del 8,5%. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 127,14 milions (63,5% del total i amb un descens del 7,7%) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 72,99 milions (36,5% del total i amb una davallada del 9,7%). Durant el desembre de 2016, se situa en 17,14 milions, amb una baixada del 6,8% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 10,52 milions de minuts (61,3% del total i un descens del 15,9%) i pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 6,63 milions de minuts (38,7% del total i també amb un descens, 18,3%).

Finalment, el tràfic per Internet en GB, a nivell de dades acumulades del 2016, se situa en 19,17 milions de GB, amb un creixement 28,9%. Així mateix, pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 4,88 milions de GB, un 25,5% del total, i el tràfic internacional ha estat de 14,29 milions de GB, un 74,5% del total. Al desembre, se situa en 2,26 milions de GB, amb un augment del 36,2% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 586.687 GB, un 26% del total (amb un creixement del 50,5%) i pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 1,67 milions de GB, un 74% del total. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes de desembre augmenta un 48, respecte al desembre del 2015.