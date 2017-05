BancSabadell d'Andorra vol acostar el turisme asiàtic al Principat

BancSabadell d'Andorra i l'empresa xinesa de processament de targetes bancàries, UnionPay, han presentat aquest dijous un acord que permetrà als turistes asiàtics pagar amb la seva targeta de dèbit o crèdit d'UnionPay al Principat. Segons el director de BancSabadell d'Andorra, Gerard Fonolleda, l'acord ha arribat després d'un any de negociacions que es van iniciar arran de la demanda dels comerciants de resoldre aquesta mancança a l'hora d'atraure turistes asiàtics.

UnionPay és la marca de targetes de crèdit líder al mercat xinès i, des del 2015, líder mundial en volum de transaccions, amb 11 trilions de dòlars. Les targetes d'aquesta empresa xinesa són acceptades a més de 160 països del món i a més de 41 milions de comerços. Segons el ministre d'Afers Exteriors, GIlbert Saboya, el fet que els comerços i establiments hotelers tinguin l'opció d'oferir aquest mètode de pagament augmenta la competitivitat del Principat.

El turisme asiàtic té un volum de 122 milions de persones arreu del món. El director d'UnionPay a Portugal, Espanya i Andorra, Luís Garcia, explica que el 80% d'aquests turistes viatja dins el mateix continent asiàtic, però que el creixement de l'interès per l'oferta europea és constant. Garcia assegura que iniciatives com aquesta augmenten l'atractiu d'Andorra perquè pels xinesos el comerç és un dels factors principals a l'hora d'escollir destinació. Saboya assegura que el turisme asiàtic encara no té un gran impacte al país en termes absoluts, però sí que té un creixement notable. L'any 2016 uns 6.000 turistes asiàtics, la majoria dels quals xinesos, van visitar Andorra, doblant la xifra de l'any anterior.

Tots aquells establiments que vulguin podran activar aquest servei i tramitar aquestes operacions de compra a través de BancSabadell d'Andorra. L'entitat bancària facilitarà uns adhesius perquè els turistes asiàtics sàpiguen en quins comerços serà acceptada la seva targeta. La segona fase de l'acord entre les dues empreses es materialitzarà d'aquí dos mesos amb la disponibilitat de treure diners amb targetes UnionPay a través dels caixers de BancSabadell d'Andorra.