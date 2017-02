Bloquegen 129 comptes per valor d’uns 34 milions pel ‘cas Landstreet’

Ni més ni menys que 129 comptes bloquejats de manera preventiva i immediata. Aquesta és la darrera de les decisions que ha pres la batlle Canòlic Mingorance en relació amb la instrucció del conegut com a cas Landstreet, que investiga els presumptes delictes d’abús de posició dominant, administració deslleial d’una empresa, defraudació a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i falsejament de comptes socials i blanqueig de diners, contra l’ex-conseller delegat de BPA Joan Pau Miquel, així com Antoni Farré, Javier Escoda i Daniel Garcia, segons les fonts consultades pel BonDia. Els comptes bloquejats sumarien un valor de més de 34 milions d’euros i entre els molts afectats s’hi trobaria l’ex-consellera general Meritxell Mateu, la qual va acabar dimitint després que precisament es fes públic el cobrament de 48.000 euros provinent de Landstreet.

En concret, segons expliquen les fonts, el bloqueig afectaria 25 exdirectius i exempleats de BPA (entre ells el mateix Miquel, al qual es bloquejarien tots els comptes bancaris que té oberts al país, i l’exaccionista majoritari de BPA Higini Cierco; en aquest cas l’import afectat rondaria els 600.000 euros), vuit persones físiques i jurídiques que van rebre traspassos de la societat sense una justificació coneguda (en aquesta llista és on apareixia l’exconsellera demòcrata Mateu pels polèmics 48.000 euros pels suposats assessoraments que no estarien justificats) i 96 persones físiques i jurídiques més que haurien percebut comissions pel seu presumpte rol de prescriptors. La mesura no només seria de bloqueig sinó també de control de comptes, però en aquest cas implicaria 24 exdirectius i empleats de BPA que haurien cobrat primes, variables i comissions.

I és que, malgrat que Landstreet s’hauria creat per obtenir un contracte amb BPA per a l’assessorament en la gestió de la cartera BPA Fons Dolphin Equities i externalitzar així la gestió d’aquest fons del mateix banc, la batlle Mingorance sostindria que hi ha indicis suficients per pensar que Landstreet hauria estat una societat que s’hauria utilitzat per cometre fets delictius, ja que consideraria que la societat no només es nodria dels beneficis del fons Dolphin sinó també, presumptament, de factures falses que es presentaven a BPA per assessoraments inexistents, fet que hauria comportat una pèrdua d’actius injustificada per a l’entitat, i s’hauria utilitzat també per executar pagaments irregulars i no justificats a directius i per ocultar el presumpte delicte de blanqueig que haurien comès alguns membres de l’entitat, els quals eren retribuïts mitjançant primes en efectiu que s’extreien de Landstreet, es reflectiria en l’aute. En l’aute també s’apuntaria que els comptes de Landstreet eren utilitzats com a comptes pont per donar confidencialitat a les transferències dels clients amb comptes numerats i com a comptes mirall per cobrar abonaments de BPA Serveis Panamà i pagar a certs prescriptors amb comptes oberts en altres jurisdiccions on BPA tenia filial.

Igualment, segons les fonts, la batlle justificaria la mesura de bloqueig i control de comptes per assegurar les quantitats presumptament percebudes dels comptes vinculats a Landstreet per exdirectius i exempleats de BPA en conceptes de primes i comissions, així com les quantitats que haurien cobrat els prescriptors, i també per investigar i contrastar les suposades contrapartides que respondrien a les operacions de reintegraments en efectiu dels comptes de Landstret i ingressos en efectiu en els seus comptes personals.