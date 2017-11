Cinca defensa un pressupost ajustat i que recull la millora de l’economia

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va defensar ahir uns comptes per al 2018 “realistes” i “ajustats” a la realitat del país i que a més a més ja recullen la millora de la situació econòmica, aspecte que s’observa principalment en la previsió dels ingressos procedents dels impostos però també en el capítol 4 amb la rebaixa de la quantia d’algunes transferències.

En aquest sentit, Cinca, que va comparèixer davant els mitjans per desgranar un per un els diferents capítols pressupostaris, va recordar els 10 milions de més respecte al 2017 que es preveuen ingressar –425 milions–, un augment del 2,44% obtingut sobretot pel creixement dels impostos indirectes (3,97%) i les taxes (2,35%) ja que la recaptació dels impostos directes es manté gairebé igual (un 0,29% més) i els ingressos patrimonials cauen un 5,36%.

Així, en el cas dels directes, els increments de la recaptació de l’impost sobre la renda (24,05%) i de l’impost de plusvàlues immobiliàries (43,99) compensen la caiguda de l’impost de societats (-3,26%) i de l’impost de la renda dels no residents (-31,71). El ministre va incidir que els 2,5 milions que es preveuen recaptar amb les plusvàlues posen de manifest la recuperació del sector, mentre que l’increment de l’IRPF recull l’augment del nombre d’assalariats i del salari mitjà.

També la caiguda de l’impost de societats reflecteix la situació econòmica, ja que el ministre la va atribuir principalment al descens dels beneficis del sector financer, a causa dels tipus baixos d’interès que limiten el seu marge financer i al cost per adaptar-se a les noves regulacions, que amb menys guanys també pagarà menys impostos.

Pel que fa a la caiguda de l’impost sobre la renda de no residents, que passa dels 9,9 milions pressupostats aquest any als 6,8 previstos per a l’any vinent, Cinca va recordar que es deu a l’entrada en vigor dels convenis per evitar la doble imposició i que de cara als propers anys s’ha de preveure ja únicament entre 6 i 7 milions, que bàsicament corresponen a l’activitat immobiliària dels no residents, aspecte exclòs dels CDI.

En el cas dels impostos indirectes, que aportaran a les arques públiques fins a 291,9 milions d’euros, 11,1 més que aquest any, “és on es veu millor la recuperació econòmica”, segons va afirmar el ministre. Així, Cinca va incidir que la millora del consum intern, deguda a l’increment de població, d’assalariats i també per la millor situació econòmica i afavorida també per l’augment de visitants i turistes, es nota en la recaptació esperada per l’impost general indirecte (IGI), 128,6 milions d’euros (4,79% més que el 2017) i dels impostos especials, 46,8 milions, que creixen un 4,69%. Així mateix, es preveu també un increment del 35,34% en la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials, que ascendiria a 2,4 milions.

Quant a les despeses, el ministre va destacar la contenció de la partida de personal, que creix un 2,73% principalment per l’IPC i pels compromisos contrets quant a la jubilació dels funcionaris, el creixement del 7,4% de la partida de consum de béns i serveis corrents, augment que va atribuir principalment a la reclassificació d’algunes despeses per seguir les recomanacions del Tribunal de Comptes, i la caiguda del 16,39% de les despeses financeres, afavorides per la situació de tipus baixos d’interès.

Pel que fa a les transferències, creixen un 2,82%, principalment per l’increment de la partida a les entitats parapúbliques i a les dotacions per fer front a prestacions socials i ajudes a les famílies. En canvi, la transferència destinada a Ocupació disminueix un 20,71% ja que, com va recordar Cinca, és conseqüència de la baixada del nombre d’aturats inscrits a Ocupació.

El ministre es mostra favorable a la creació d’impostos finalistes

“No em sembla malament que pugui haver-hi impostos finalistes”, com la taxa turística o una taxa sobre el tabac i l’alcohol, com reclama la CASS, tot i que “cal estudiar molt bé l’impacte” que tindrien aquestes mesures. Així ho va assegurar ahir el titular de Finances, Jordi Cinca, interpel·lat sobre la proposta de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Cinca, que va recordar que la CASS inclou cada any al pressupost la recomanació d’una sèrie de mesures que considera que li poden ser vàlides, va remarcar que des de l’executiu s’estudiarà. Tot i això, el ministre, que va voler diferenciar també entre la problemàtica de les pensions d’una banda i de l’altra la del dèficit de la branca general, va advertir que qualsevol mesura relacionada amb el tabac cal “mirar-la des de diverses perspectives”. En aquest sentit, Cinca va avisar que cal analitzar l’impacte que una taxa al tabac pugui tenir al pressupost, mantenir la competitivitat d’aquest i a la vegada que aquesta no sigui agressiva per no incentivar el contraban.

La venda d’euros, un ingrés extra de 6,5 milions

Entre els ingressos previstos al projecte de pressupost, el titular de Finances va destacar els 6,5 milions previstos del marge comercial de la venda dels euros andorrans, uns ingressos “extraordinaris” ja que habitualment la venda de les monedes per als col·leccionistes suposa entre 2,5 i 3 milions per a les arques públiques.

Jordi Cinca va explicar que aquests ingressos extraordinaris es donaran perquè durant el 2018 es comercialitzaran, a final de gener o principi de febrer, els euros del 2017, l’emissió del 2018, a final de setembre o principi d’octubre, i una emissió especial que es farà amb motiu del 25è aniversari de la Constitució que es comercialitzarà també a un preu “especial” i diferent del de les emissions d’euros corrents.