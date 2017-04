Cinca planteja l’elaboració d’un pla estratègic per a la plaça financera

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va proposar ahir, en la seva compareixença davant la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, un treball conjunt, del Govern amb la comissió però també amb la participació dels òrgans supervisors i les mateixes entitats, per elaborar un pla estratègic per a la plaça financera andorrana.

Així ho va explicar Cinca en la seva compareixença setmanal posterior a la sessió del consell de ministres, en què va precisar que el pla ha de definir les actuacions a portar a terme els propers mesos, així com definir clarament cap a on ha d’anar el sector i quina mena de plaça financera es vol per al país.

El ministre, que va destacar que si la comissió no acceptés la proposta de treball l’executiu la tiraria endavant igualment, va destacar que les actuacions haurien d’anar encaminades a reforçar els òrgans supervisors del sistema (INAF i Uifand), tant des del punt de vista de recursos i competències com també per facilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d’altres països. A més, i en el cas concret de l’INAF, Cinca va incidir també en la importància que po­gués treballar amb normatives de bancs centrals.

El pla, va continuar el ministre, ha d’incloure també mecanismes per assegurar la liquiditat de la plaça financera en cas que hi hagués problemes en aquest sentit, així com plantejar modificacions legislatives respecte a determinats aspectes de l’activitat per garantir que la plaça financera, a part d’homologable, continuï sent també competitiva.

Tot i no entrar en mesures molt concretes, Cinca sí que va parlar de la possibilitat de demanar l’entrada al Fons Monetari Internacional (FMI) i va advertir de “l’esforç important” que suposarà quant a provisió d’informació sobre el país a aquest organisme.

Per la seva part, el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, va lamentar que les reflexions exposades pel titular de Finances en la comissió arribin gairebé dos anys després que ja s’hagués plantejat la necessitat d’avaluar la possibilitat d’entrar a l’FMI o de dotar-se, ja sigui per via pròpia, creant un banc central andorrà, o per una altra, d’un prestador d’última instància que pugui facilitar recursos a una entitat en el cas que aquesta pogués tenir problemes.

En aquest sentit, Pintat, que va recordar també “l’encàrrec fet pel Consell General al Govern en el debat d’orientació política de l’octubre del 2015” per analitzar tots aquests aspectes, va assegurar que totes les reflexions aportades per Cinca coincideixen amb “els objectius amb què Liberals d’Andorra i Demòcrates per Andorra van voler dotar aquesta comissió”, i que gairebé dos anys després “el Govern ha arribat ara a aquest punt”.

Quant a possibles mesures concretes, el president del grup liberal va remarcar que “abans de plantejar les més viables cal una reflexió prèvia”, en la qual “s’ha de tenir molt en compte el pes i la capacitat de generar recursos del mateix país”, i, malgrat assegurar que “no hi ha cap possibilitat descartada”, sí que va apuntar les dificultats que podrien comportar algunes de les opcions. En aquesta línia, Pintat va fer referència al prestador d’última instància en el sentit que l’opció de crear un banc central andorrà pot ser complicada per “les dificultats que avui dia té l’Estat per tenir prou recursos”, mentre que pel que fa a l’opció de recórrer al Banc Central Europeu (BCE) o a algun altre organisme de característiques similars, el parlamentari liberal va lamentar l’ocasió perduda amb l’Acord Monetari i es va mostrar sorprès pel fet que es vulgui analitzar la via de l’acord d’associació.

Quant a l’FMI, on els costos econòmics per a Andorra serien similars als de Mònaco i Liechstenstein, Pintat va remarcar que més enllà dels costos “si es pertanyés a l’FMI i es complissin els seus estàndards i revisions, la imatge que es projectaria del país també seria positiva”.

Renúncia a auditar els comptes de l’AREB

L’UTE d’empreses que havia estat adjudicatària dels treballs de fiscalització de les liquidacions dels comptes de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) corresponents als exercicis 2015 i 2016 –les societats Mesas Trigo SL i BDO Auditores SL–, ha renunciat finalment a portar a terme aquests treballs.

Així es desprèn de l’edicte publicat ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) pel qual el Tribunal de Comptes, davant d’aquesta renúncia i davant també d’ofertes alternatives, acorda anul·lar l’adjudicació d’aquests treballs i declarar per tant deserta la convocatòria. Així mateix, en un segon edicte el Tribunal de Comptes convoca un concurs públic per a la contractació d’una persona per als serveis tècnics de fiscalització de l’organisme.

D’altra banda, en aquest cas l’Institut Nacional Andorrà de Finances, també es fa públics diversos edictes per contractar dos assessors jurídics, un tècnic i un recepcionista.