Crèdit Andorrà Asset Management renova la certificació GIPS sobre els rendiments de les inversions

L’estàndard GIPS va ser adoptat voluntàriament per Crèdit Andorrà Asset Management el 2006, amb l’objectiu de garantir "l’ús de processos ètics i transparents" a l’hora de calcular i fer públics els rendiments de les inversions dels clients, a més de certificar que les dades publicades són homogènies i comparables a les d’altres entitats de gestió de fons d’inversió en l’àmbit internacional, tal com informen des de l'entitat.

L’empresa auditora KPMG Asesores ha tornat a certificar l’estàndard GIPS a Crèdit Andorrà Asset Management després d’una anàlisi dels procediments duts a terme per l’entitat a l’hora de publicar les rendibilitats de les inversions fetes entre el gener i el desembre de 2016.

La norma avala que la gestora ha complert els requisits establerts per GIPS corresponents a l’aplicació de processos i procediments per calcular i presentar informes d’agregats i per compilar els rendiments de les inversions de cada un dels agregats d’acord amb els requeriments que estableix la normativa.

Les normes GIPS s’han convertit en una referència de les pràctiques de bon govern de les companyies de gestió d’actius i de banca privada.