Crèdit Andorrà, reconeguda com a millor entitat d'Andorra en banca privada 2017

Crèdit Andorrà ha estat designada millor entitat en banca privada a Andorra el 2017 per les publicacions financeres PWM i The Banker del grup Financial Times. El guardó reconeix el fort impuls del banc cap a la innovació en el model de negoci i la digitalització dels serveis de Wealth Management, així com l’adequació al nou marc normatiu i regulador.

Aquests premis, que s’atorguen anualment a les millors entitats internacionals en banca privada, es van lliurar aquest dijous a Londres, en el marc d’un acte al qual van assistir el president del consell d’administració de Crèdit Andorrà, Antoni Pintat, i el conseller delegat, Josep Peralba.

Un dels principals aspectes que The Banker i PWM han tingut en compte a l’hora d’atorgar el premi ha estat el pla d’innovació i digitalització que està duent a terme Crèdit Andorrà per tal de dotar de més valor afegit el model de negoci, per impulsar l’omnicanalitat i millorar el servei al client.

En aquest sentit, el banc està treballant en la concreció de nous serveis d’'advisory' en Wealth Management i està duent a terme una important inversió en plataformes tecnològiques, que donin suport a la digitalització i al compliment normatiu, i que prioritzin també la seguretat de la informació.

Un exemple és Merkaat, el primer assessor en inversions digital d’Andorra, que permet als clients una gestió integral de les seves inversions. Els ofereix assessorament personalitzat, els proporciona propostes d’inversió a partir del seu perfil de risc, i alhora els permet executar immediatament ordres de compra i venda de fons d’inversió custodiats per Crèdit Andorrà.

Altres iniciatives en aquesta línia són les noves funcionalitats de la banca electrònica e-Crèdit i del servei Crèdit Broker, o la incorporació del sistema de pagament 'contactless' a les targetes.

Un altre dels punts que s’ha valorat positivament és l’adequació de Crèdit Andorrà al nou marc regulador i normatiu de transparència i cooperació. El premi ha tingut en compte l’adaptació dels serveis i dels processos als estàndards internacionals, en un entorn en què el sector bancari internacional, i en concret a Andorra, està immers en un procés de canvi i reestructuració.

A més, durant aquest exercici, el grup Crèdit Andorrà ha posat èmfasi en el reforçament de la seva plataforma de banca privada i gestió d’actius a Andorra, Europa i Amèrica. Un servei especialitzat basat en serveis 'boutique' a la mida de les necessitats de cada client, i amb una àmplia oferta d’inversió a escala global, estructurada a través d’una plataforma 'multibooking' i arquitectura oberta.

Els màxims representants de Crèdit Andorrà han agraït als clients la seva confiança i a l’equip humà del grup el seu esforç. Josep Peralba ha explicat que el guardó representa "un reconeixement a la sòlida trajectòria del banc i a l’esforç realitzat en l’àmbit de la banca privada per adaptar-nos al nou paradigma i donar resposta a les necessitats reals dels clients, la base del nostre servei 'boutique' en Wealth Management".