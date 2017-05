Després de mig any NIU impulsa el primer projecte d’una app

Després de mig any de funcionament la incubadora i acceleradora d’empreses NIU d’Andorra Telecom comença a llançar el primer projecte. Es tracta d’una app creada per un emprenedor andorrà, anomenada Kopyk, que permet compartir i geolocalitzar fotos de llocs o esdeveniments. També té previst llançar, en breu, un projecte d’un empresari francès que vol crear una eina de monitorització que permet predir el trànsit a què haurà de fer front una determinada xarxa d’internet.

El responsable de NIU, Miquel Gouarré, va explicar ahir que en aquest mig any de funcionament de dotze projectes interessats només han estat quatre les sol·licituds formals presentades, dues de les quals han passat el filtre per entrar a formar part d’aquesta iniciativa, ubicada a l’edifici Els Arcs de la Massana i destinada a fomentar l’emprenedoria en l’àmbit de la tecnologia. Recordem que NIU té un cost per a la parapública de 40.000 euros anuals, que es vol reduir amb el retorn econòmic dels projectes, com els 200 euros de lloguer per persona i un 5% del capital de tots els projectes, a més d’un 1% del capital que es quedarà cada mentor.

Jonathan Pisonero és l’andorrà que ha creat Kopyk, que és una app que es vol desenvolupar amb el NIU i, per tant, ara està en la fase del pla de negoci. “Es tracta d’una aplicació que geolocalitza la foto, que surt al mapa, i es crea l’àlbum del punt geolocalitzat o l’esdeveniment”, va explicar Pisonero. Creada el juny de l’any passat, ja registra 2.000 descàrregues i 600 fotografies pujades de diferents països, molts dels quals de Sud-amèrica. Amb l’aplicació creada, Pisonero va acudir a NIU per reformular el pla de negoci i adaptar la mateixa app per al sistema iPhone i establir una estratègia a les xarxes. Pisonero, a més, va manifestar que a través de Kopyk les fotografies pujades són votades i premiades. A banda, l’empresari andorrà considera que a través de NIU pot beneficiar-se de mentors i assessors de suport per desenvolupar l’aplicació i pot tenir accés a inversors per fer-la rendible econòmicament.

El segon projecte, de l’empresari francès, que està tramitant els papers com a inversor estranger, es preveu que s’instal·li a NIU al mes de juliol i està pensat com una eina de monitoratge per a empreses de telecomunicacions.