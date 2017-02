Disminueix un 32,5% la superfície de construcció autoritzada el 2016

La superfície de construcció autoritzada es va reduir un 32,5% durant el 2016 respecte de l’any anterior. Així, durant l’exercici passat es van registrar 31.796 m2, fet que suposa 15.337 m2 menys que al 2015, quan es van autoritzar 47.133 m2. Aquestes xifres recullen la superfície construïda autoritzada de totes les parròquies a excepció d’Andorra la Vella, de la qual no es va poder disposar de dades. Cal destacar que les dades contrasten amb els metres quadrats visats, que van frenar la davallada durant el 2016. El fet és que no tot el que es visa acaba realitzant-se i hi ha projectes que es realitzen que s’havien visat l’any anterior.

Així, si ho analitzem per parròquies, el Comú d’Escaldes-Engordany va autoritzar 8.889 m2 al 2016, una xifra superior a l’any anterior quan se’n van registrar 7.189. En el cas d’Encamp, les dades de l’any passat també són superiors a les del 2015. La superfície construïda autoritzada va ser de 6.484 m2 quan l’any anterior es va quedar en tan sols 1.150 m2. Segons van indicar des de la corporació, aquest creixement ve motivat per unes naus que s’estan construint a la Bartra. A la Massana, de la seva banda, es van autoritzar 10.332 m2 (7.546 m2 d’obra nova i 2.785 m2 d’ampliacions) quan al 2015 van ser 1.363 m2 (498 d’obra nova i 865 d’ampliacions). Des del Comú es va indicar que es tracta fonamentalment de xalets unifamiliars i s’atribueix aquest increment a la revisió a la baixa de la cessió obligatòria. També van assenyalar que des de l’abril del 2015 fins al març del 2016 hi va haver una suspensió de permisos d’obra nova per la revisió del POUP.

El Comú de Sant Julià de Lòria, en canvi, va passar d’autoritzar 21.847 m2 el 2015 (19.116 de plurifamiliars, 2.123 d’unifamiliars i 606 d’altres) a 2.347 m2 l’any passat (696 d’unifamiliars i 1.651 d’altres). La caiguda es deu al fet que al 2015 va entrar un projecte plurifamiliar al centre de la parròquia d’una superfície important. En el cas d’Ordino, els metres quadrats també es redueixen ja que al 2015 es va autoritzar una ampliació de la Querola de 2.926 m2. La superfície es va reduir de 6.236 a 1.095 m2 l’any 2016. A l’últim, Canillo va autoritzar el 2015 un total de 9.348 m2 mentre que l’any passat van ser 2.647 m2. La reducció es deu a l’autorització el 2015 de l’edifici del nou telecabina del Tarter, que té una superfície important.