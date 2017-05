Donar una segona vida als residus, l’objectiu de la 1a Jornada d’economia circular

L’associació de Gestors de Residus d’Andorra (Agreda), conjuntament amb el gremi de Restauració de Catalunya i amb la col·laboració d’Andbank, organitzen la 1a Jornada internacional d’economia circular, que comptarà amb la participació de ponents francesos i catalans de gran rellevància internacional. La jornada es celebrarà el proper 1 de juny a l’hotel Cèntric Atiram i té com a principal objectiu que els agremiats de residus andorrans puguin descobrir noves solucions, perquè els residus que es generen al país puguin ser reutilitzats de la millor manera possible, a més de generar contactes amb els veïns més pròxims. De fet, Andorra exporta al voltant del 70% dels residus que genera perquè no té la capacitat de tractar-los per poder reciclar, ha acceptat el director de Medi Ambient, Marc Rossell. Ell mateix ha indicat que el Govern treballa de manera intensa perquè aquests residus que s’exporten siguin tractats sota la premissa de l’economia circular. El gremi de Restauració de Catalunya ja ha realitzat diverses jornades com aquesta, però és la primera vegada que ha volgut externalitzar l’acte i ha decidit portar-lo a Andorra, a causa de la bona relació amb el gremi andorrà.

Aplicar aquest tipus d'economia a l'hora de reciclar qualsevol material és fonamental per no esgotar de manera definitiva els recursos que proporciona la terra. Aquest tipus de sistema posa en el centre la necessitat imperiosa que tot el que utilitzem pugui tenir una segona vida.

La jornada se celebrarà el proper 1 de juny a l’hotel Cèntric Atiram i començarà a dos quarts de nou del matí i finalitzarà a les 14.30 hores. De les potències que es realitzaran al llarg del matí destaca la que posarà sobre la taula la possibilitat d’impulsar un turisme sostenible. Andorra té al voltant d’uns vuit milions de visitants al llarg de l’any, mentre que la població estable del país és de tan sols 70.000 habitants. “Hem de fer que el turisme que tenim sigui sostenible i que generi la menor quantitat de residus possibles”, ha destacat durant la presentació de la jornada el president de l’associació de Gestors de Residus d’Andorra, Miquel Àngel Armengol.

En aquesta mateixa línia, el director de Medi Ambient, Marc Rossell, ha recordat que Andorra exporta els seus residus perquè puguin ser reciclats. “Nosaltres no produïm productes però si que generem residus, només podem intervenir en l’últim pas de l’economia circular i, per això, el que exportem ha de tenir una gestió correcta en base a l’economia circular, ja que si ens ho quedéssim al territori no tindríem la capacitat de fabricar el nou producte”. Rossell també ha recordat que aplicar l’economia circular pot fer que Andorra sigui més competitiva i sostenible.